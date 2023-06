Nintendo Switch Pro Contoller di Zelda Tears Of The Kingdom in sconto!

Anche oggi, mercoledì 28 giugno 2023, Amazon offre una vasta gamma di nuove offerte. Abbiamo analizzato tutte le opzioni disponibili e selezionato quelle più interessanti per voi, in modo da consentirvi di trovare solo i migliori prodotti a prezzi imperdibili. In questo modo, avrete la possibilità di risparmiare notevolmente rispetto al prezzo di listino, senza dover sacrificare la qualità.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare il Pro Controller di Nintendo Switch nella sua edizione speciale dedicata a The Legend Of Zelda: Tears of the Kingdom, che attualmente potete portarvi a casa a soli 68,99€, con piccolo sconto rispetto all'usuale prezzo di listino di 74,99€.

L'edizione speciale del Nintendo Switch Pro Controller, dedicata a "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom", sfoggia un design ispirato all'omonimo capolavoro uscito lo scorso 12 maggio.

Il Pro Controller, in questa speciale versione, è dotato di due stick analogici, doppi comandi posteriori e vanta un'ergonomia che assicura comfort, garantendo un'esperienza di gioco più tradizionale rispetto ai Joy-Con forniti con la console. Non mancano le caratteristiche tipiche del controller di Nintendo Switch, tra cui il controllo del movimento, la vibrazione HD e la compatibilità con gli amiibo, offrendo quindi le stesse funzionalità dei Joy-Con, ma in un formato più familiare ai giocatori tradizionali.

