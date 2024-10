Nintendo Switch Online, disponibili da ora 2 nuovi giochi gratis di ottobre

Da questo momento sono ufficialmente disponibili 2 nuovi giochi gratis per gli utenti iscritti al Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online, che vi faranno scoprire come si è conclusa la saga di F-Zero.

Come vi avevamo anticipato sulle nostre pagine la scorsa settimana, da adesso potete infatti provare F-Zero GP Legend e F-Zero Climax, gli ultimi capitoli della serie di corse futuristiche ad altissima velocità.

Fino al lancio del divertente spin-off multiplayer F-Zero 99, questi sono stati a tutti gli effetti gli ultimi videogiochi della serie: il lancio di Climax è in particolar modo il più interessante, dato che non era mai stato rilasciato fuori dal Giappone.

Per gli utenti europei ed americani, l'ultimo capitolo della serie era stato infatti GP Legend, dal quale era stato ispirato anche un anime incentrato sul nuovo protagonista Rick Wheeler e sul leggendario cacciatore di taglie Captain Falcon.

Oltre a mettervi alla prova su corse spettacolari in entrambi i capitoli, segnaliamo che Climax vi offre anche la possibilità di creare le vostre piste personalizzate, che potrete poi far provare ai vostri amici iscritti al Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online (lo trovate su Amazon).

Dato che si tratta di giochi rilasciati originariamente su Game Boy Advance, non sarà dunque possibile approfittare di questi nuovi omaggi se siete iscritti al più semplice piano base.

Nel caso invece il vostro account sia iscritto al Pacchetto Aggiuntivo, potrete divertirvi con gli ultimi capitoli di F-Zero già da adesso: vi basterà semplicemente avviare l'applicazione dedicata al catalogo GBA per trovarli in cima, pronti ad attendervi.

Qualora non fosse invece così, dovrete assicurarvi che la vostra app sia aggiornata all'ultima versione: potete verificare la disponibilità degli update direttamente dall'apposito menù delle impostazioni dalla schermata principale della console.

Per alcuni fortunati utenti iscritti al Pacchetto Aggiuntivo, c'è un'altra interessante novità in arrivo: Nintendo ha infatti annunciato una fase di test per una misteriosa «funzionalità aggiuntiva». Tuttavia, le iscrizioni sono state chiuse dopo pochissimi minuti.