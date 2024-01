Masahiro Sakurai annuncia a sorpresa il ritiro dalle scene

Masahiro Sakurai si è preso una pausa dopo l'uscita del titanico Super Smash Bros. Ultimate, per poi iniziare una prolifica serie di video su YouTube raccontando il suo modo di vedere i videogiochi, tra retroscena e curiosità della sua carriera, la quale finirà nel 2024 definitivamente.

Il picchiaduro dei record di Nintendo Switch, che trovate sempre su Amazon, è stato l'ultimo progetto massiccio su cui Sakurai ha lavorato, ed è stato bello vederlo comunque all'opera su YouTube per tutto questo tempo.

Nel canale ha raccontato anche curiosità davvero importanti ed interessanti come il leggendario prototipo del primo Super Smash Bros. per Nintendo 64, che per la prima volta è stato visibile pubblicamente.

Ma anche le sue preferenze per un eventuale ritorno di un franchise storico di Nintendo, così come il suo gusto videoludico per le produzioni PlayStation, giusto per citare alcuni dei contenuti prodotti.

Tuttavia il canale Masahiro Sakurai on Creating Games è arrivato alla fine, come ha annunciato lo stesso Sakurai in un post sul suo canale di auguri per il nuovo anno:

«E' un po' tardi per dirlo, ma...Buon Anno Nuovo! Ho intenzione di concludere quest'anno il lavoro di Masahiro Sakurai on Creating Games. Fino ad allora, spero che rimarrete sintonizzati!»

Masahiro Sakurai ha aperto il suo canale YouTube meno di 18 mesi fa e, nel contesto di questo annuncio, non ha fornito ulteriori dettagli sul motivo che l'ha spinto a chiudere il progetto sulla piattaforma.

La notizia arriva senz'altro con una certa sorpresa perché, giusto qualche settimana fa, Sakurai aveva dato una speranza a tutti i suoi fan spiegando quello che sarebbe stato il suo futuro.

Riflettendo in un video sulle circostanze che si verificano quando un creatore di videogiochi si prende una pausa, Masahiro Sakurai ha dichiarato che sta «creando giochi per il momento», e che non si ritiene definitivamente in pensione.

Speriamo che l'abbandono del progetto su YouTube porti ad un rinnovato impegno nel mondo dei videogiochi, a questo punto.