Nintendo Switch Online, disponibili 4 giochi gratis a sorpresa (con 3 novità inedite)

Nintendo ha appena annunciato di aver aggiornato a sorpresa il catalogo di Switch Online per tutti gli utenti iscritti al servizio in abbonamento: da questo momento, potete approfittare di ben 4 nuovi giochi gratis senza costi aggiuntivi.

Si tratta di due nuovi titoli per NES, uno per SNES e uno per Game Boy: tutti cataloghi disponibili con un normale abbonamento a Switch Online (lo trovate su Amazon), senza che sia necessario il Pacchetto Aggiuntivo.

Gli omaggi gratuiti in questione sono Kirby's Star Stacker su SNES, Joy Mech Fight e Downtown Nekketsu March Super-Awesome Field Day su NES e Quest for Camelot su Game Boy.

Se molti di questi nomi non vi sembrano familiari, c'è un motivo ben preciso: come segnalato da Game Rant, è la prima volta che 3 di questi 4 giochi gratis vengono rilasciati in via ufficiale fuori dal Giappone.

L'unico titolo arrivato già in precedenza sul nostro territorio è Quest for Camelot, mentre tutti gli altri — compreso Kirby — sono produzioni inedite per il mercato europeo.

Four classic titles are now live for #NintendoSwitchOnline members!#SuperNES:

☑️ Kirby’s Star Stacker #NES:

☑️ Joy Mech Fight

☑️ Downtown Nekketsu March Super-Awesome Field Day! #GameBoy Color:

☑️ Quest for Camelot pic.twitter.com/IvHbe5W283 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 6, 2023

Kirby's Star Stacker è un remake dell'omonimo rompicapo rilasciato su Game Boy: curiosamente, sul nostro territorio non è però mai stata rilasciata la versione SNES, ma solo ed esclusivamente quella originale portatile.

Downtown Nekketsu è invece uno spin-off sportivo della serie River City Ransom, mentre Joy Mech Fight è un picchiaduro realizzato da Nintendo che tentò di replicare il successo ottenuto in quegli anni da titoli come Street Fighter 2.

Insomma, un'ottima occasione per scoprire piccole perle del passato mai rilasciate in Europa: non dimenticatevi di controllare gli aggiornamenti delle relative app di Switch Online per accedere fin da subito ai vostri nuovi giochi gratis.

Ricordiamo che ad agosto sono arrivati altri omaggi particolarmente interessanti: lo scorso mese abbiamo infatti potuto provare due amati spin-off di Pokémon e uno dei più grandi classici per Nintendo 64.

Il servizio in abbonamento dovrebbe essere confermato anche sull'ipotetica "Nintendo Switch 2" che, stando ad alcuni rumor, sarebbe già in mano ad alcuni sviluppatori.