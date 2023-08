Nintendo Switch Online, disponibili da oggi altri due spin-off di Pokémon

Il Pokémon Presents ha ovviamente svelato tante novità dal mondo delle creature tascabili, tra cui i nuovi titoli che saranno aggiunti gratuitamente all'interno di Nintendo Switch Online.

L'evento si è svolto poche ore fa, dopo un primo teaser che aveva messo in scena anche uno stranissimo glitch su cui i fan si stavano interrogando.

Tra gli annunci ci sono stati anche i nuovi giochi Pokémon per Nintendo Switch Online, l'abbonamento per la console ibrida di Nintendo (lo trovate su Amazon nei suoi vari tier), che ha aggiunto con una certa regolarità i titoli delle console del passato.

A partire da oggi, infatti, saranno disponibili Pokémon Trading Card Game per Game Boy Color e Pokémon Stadium 2 per Nintendo 64.

Il gioco di carte collezionabili sarà disponibile con l'abbonamento base a Nintendo Switch Online, mentre il titolo per Nintendo 64 sarà esclusiva per i possessori del Pacchetto Aggiuntivo.

In Pokémon Trading Card Game, uscito nel 1998, i giocatori scelgono da uno dei tre diversi mazzi TCG e iniziano la loro avventura per diventare il più grande giocatore di carte del mondo. Simile ai giochi tradizionali, gli aspiranti giocatori di carte dovranno sconfiggere gli otto Club Master e guadagnare le loro medaglie.

Pokémon Stadium 2 uscì nel 2000, sequel diretto del precedente (disponibile già da un po' su Nintendo Switch Online) che portò per la prima volta i Pokémon in uno scenario di lotta in 3D. Il popolare sequel è stato anche l'unico titolo Pokémon ad utilizzare l'N64 Expansion Pak.

Anche in questo caso, però, non potrete utilizzare i vostri Pokémon come accadeva nell'originale.

Questo è solo uno dei tanti annunci del Pokémon Presents, che potete recuperare per interno nel video qui sotto:

Nintendo Switch Online ha riportato in auge il passato anche di The Legend of Zelda, con due episodi che i fan richiedevano da molto tempo.