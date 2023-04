Nintendo Switch Online, disponibile da ora il nuovo gioco gratis in prova di aprile

Da questo momento è ufficialmente disponibile il nuovo gioco gratis in prova offerto da Nintendo Switch Online, scaricabile in esclusiva per gli utenti iscritti al servizio in abbonamento.

Ricordiamo infatti che essere iscritti all'abbonamento per le console Switch (lo trovate su Amazon) non garantisce soltanto la possibilità di giocare in multiplayer con i vostri titoli preferiti, ma permette di accedere a numerosi vantaggi, inclusi i giochi gratis a tempo.

Advertisement

Advertisement

La nuova prova gratuita offerta ad aprile, giusto in tempo per la fine del mese, permetterà di scaricare senza costi aggiuntivi Fast RMX, un gioco di corsa arcade futuristico rilasciato come uno dei primissimi giochi disponibili al lancio di Switch.

Come già preannunciato dalla stessa compagnia e confermato in queste ore con un apposito annuncio sull'app ufficiale su console, questa produzione è disponibile gratuitamente da oggi e resterà giocabile fino al 3 maggio, naturalmente senza alcun obbligo di acquisto.

Jump into the driver's seat of your anti-gravity vehicle and get ready for the next #NintendoSwitchOnline Game Trial: Fast RMX!



Download now so you're ready to race from 26/04: https://t.co/GOXlklBKzR pic.twitter.com/YEFy8kuXf9 — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) April 19, 2023

Fast RMX vi permetterà di divertirvi in folli corse spericolate con bolidi futuristici antigravitazionali, da soli o in compagnia dei vostri amici.

Per poter provare questo titolo di lancio della console, basterà unicamente essere iscritti a Nintendo Switch Online: se non avete già effettuato il download anticipato, potrete scaricarlo al seguente indirizzo facendo clic sul pulsante "Scarica la versione in prova".

In alternativa, vi basterà semplicemente cercare Fast RMX direttamente dal Nintendo eShop sulle vostre console e ripetere la stessa procedura su console.

Ricordiamo che questo titolo attirò in particolare i fan di F-Zero, dato che si tratta di una delle pochissime alternative disponibili sul mercato e considerando che, almeno per il momento, Nintendo non sembra intenzionata a riprendere la saga.

Non sarà necessario avere a disposizione il Pacchetto Aggiuntivo per aderire a questa nuova iniziativa, ma se siete iscritti vi segnaliamo che pochi giorni fa sono stati aggiunti ben 4 giochi gratis per il catalogo su SEGA Mega Drive.