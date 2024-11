Nintendo svela il nuovo Direct, ma non riguarderà i videogiochi

Nintendo ha sorpreso i suoi fan con l'annuncio di un nuovo evento Direct che si svolgerà proprio nella nottata odierna, ma vi invitiamo fin da subito a frenare l'entusiasmo.

La casa di Kyoto ha infatti specificato fin da subito che questo evento non ha nulla a che fare con i videogiochi di prossima uscita: non ci sarà dunque alcun focus su Switch o sulle nuove console, che non è ancora arrivato il momento di svelare ufficialmente.

Il nuovo Nintendo Direct sarà infatti dedicato esclusivamente al Super Nintendo World, il parco divertimenti a tema Super Mario che si trova in Giappone agli Universal Studios.

Nello specifico, la presentazione durerà 10 minuti e ci mostrerà l'espansione a tema Donkey Kong Country, svelandone così attrazioni e location.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Il lancio di queste nuove attrazioni, con tanto di presentazione in grande stile per il Direct potrebbe essere una mossa strategica per ravvivare l'interesse per l'edizione rimasterizzata di Donkey Kong Country Returns, in uscita su Switch per il prossimo anno (potete prenotarlo su Amazon).

Il nuovo Nintendo Direct sarà disponibile alle ore 23.00 di oggi 11 novembre: potrete seguirlo in diretta su YouTube al seguente indirizzo ufficiale.

Attualmente non è chiaro se sarà disponibile anche una versione sottotitolata in lingua italiana, dato che non è ancora arrivato alcun annuncio in merito.

Se deciderete di dare un'occhiata a questo evento, non possiamo fare altro che invitarvi nuovamente a moderare le vostre aspettative: la presentazione durerà soltanto 10 minuti e non ci saranno ulteriori reveal a sorpresa.

Restiamo dunque in attesa di capire quando sarà effettivamente svelata "Nintendo Switch 2", che stando agli ultimi indizi dovrebbe essere una console ibrida. Proprio come le attuali console, per intenderci.

Ovviamente se il Nintendo Direct dovesse sorprenderci con ulteriori reveal inaspettati vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine, ma è meglio non trattenere il respiro.