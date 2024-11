Nintendo Switch Online festeggia il Black Friday con un nuovo gioco gratis a sorpresa

Anche Nintendo Switch Online ha deciso di festeggiare a modo suo il Black Friday, ma con un nuovo omaggio gratuito per tutti gli utenti iscritti al servizio in abbonamento.

Da questo momento potrete infatti accedere a un nuovo gioco gratis per il catalogo Game Boy: si tratta di Donkey Kong Land, uno spin-off del primo capitolo di Donkey Kong Country pensato per le console portatili.

Non si tratta di un vero porting della serie, ma di un gioco originale pensato come titolo di accompagnamento: Cranky Kong sfiderà Donkey Kong e Diddy a replicare lo stesso successo ottenuto nel capitolo a 16-bit, con meccaniche platform simili a quelle del più celebre capolavoro.

Se siete curiosi di scoprirlo nel dettaglio, vi lasciamo al trailer ufficiale pubblicato da Nintendo Italia per festeggiarne l'aggiunta sul servizio in abbonamento:

Si tratta sicuramente di un sorprendente titolo con cui divertirvi gratuitamente, a patto di essere ovviamente iscritti a Nintendo Switch Online, magari in attesa che sia ufficialmente disponibile la rimasterizzazione di Donkey Kong Country Returns su Switch (potete prenotarlo su Amazon).

Ricordiamo che non è necessario essere iscritti al Pacchetto Aggiuntivo per accedere a questo nuovo gioco gratuito, dato che il catalogo Game Boy è disponibile con la versione standard dell'abbonamento online.

Donkey Kong Land è già disponibile da adesso per l'avvio sulle app ufficiali: se non doveste trovarlo, assicuratevi di aver aggiornato l'applicazione Game Boy all'ultima versione, verificando il tutto con l'apposita impostazione dal menù home delle console Switch.

Segnaliamo che si tratta anche del primo nuovo gioco gratuito introdotto nel mese di novembre: l'ultimo aggiornamento risale infatti alla fine dello scorso mese, con novità introdotte poco prima di Halloween.

Restando in tema di novità, segnaliamo che sul Nintendo eShop sono disponibili le numerose offerte per il Black Friday: abbiamo segnalato per voi tutti i giochi Nintendo in offerta, pubblicati o legati alle sue IP.