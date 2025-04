Nintendo Switch Online celebra 35 anni di Fire Emblem con un nuovo gioco gratis

Terminate le festività di Pasqua, Nintendo ha deciso di fare ai suoi utenti iscritti a Switch Online un altro regalo a sorpresa, con un nuovo gioco gratis imperdibile per il catalogo Game Boy Advance.

Da questo momento potete infatti divertirvi con Fire Emblem: The Sacred Stones, un grande classico della serie strategica di Intelligent Systems e che è stato a suo modo un precursore dei capitoli più recenti e amati del franchise.

Molte delle sue idee sono state infatti riprese anche nei capitoli successivi a partire da Awakening, portando il brand a diventare uno dei franchise Nintendo più noti al grande pubblico.

In The Sacred Stones potrete assumere il controllo di Eirika e Ephraim, due principi gemelli costretti a fuggire a causa di un inaspettato attacco dell'impero di Graze: i protagonisti intraprenderanno campagne diverse per cercare alleati e preservare le Pietre Sacre, per impedire il ritorno di un potentissimo demone.

Un vero e proprio annuncio a sorpresa, ma organizzato per festeggiare i 35 anni della saga di Fire Emblem: il primo capitolo uscì infatti il 20 aprile del 1990.

Se siete curiosi di saperne di più su Fire Emblem The Sacred Stones, vi lasciamo al trailer ufficiale pubblicato da Nintendo per celebrare il suo arrivo sul servizio in abbonamento:

Trattandosi di un nuovo gioco gratuito per il catalogo del Game Boy Advance, questo grande classico di Fire Emblem sarà giocabile solo per gli utenti iscritti al Pacchetto Aggiuntivo (lo trovate su Amazon): vi ricordo infatti che la console portatile non è inclusa nella versione standard del servizio.

Dovrete semplicemente assicurarvi che la vostra applicazione GBA sia aggiornata all'ultima versione: una volta scaricato l'ultimo aggiornamento, troverete The Sacred Stones pronto ad attendervi in cima al catalogo.

Colgo l'occasione per ricordarvi che meno di due settimane fa sono stati rilasciati altri 3 giochi gratuiti per il servizio in abbonamento: anche in questo caso si tratta di aggiunte per il Pacchetto Aggiuntivo, più precisamente per SEGA Mega Drive.

E restando in tema di festeggiamenti, gli utenti iscritti potranno avviare l'applicazione Nintendo Music sul proprio smartphone: per celebrare l'anniversario è stata infatti caricata l'intera colonna sonora di Fire Emblem Engage.