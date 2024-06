Nintendo Switch, l'aggiornamento 18.1.0 è disponibile: ecco cosa cambia

Da questo momento potete scaricare un nuovo aggiornamento per Nintendo Switch, disponibile come sempre su tutte le versioni della famiglia di console ibride.

L'ultimo update ufficiale risale a quasi un mese e mezzo fa, che servì a risolvere un grave problema che impediva di connettersi ad alcune reti Wi-Fi: anche in questo caso si tratta di una patch importante, ma sfortunatamente più che aggiungere nuove feature Nintendo ne ha principalmente rimosse.

Advertisement

Come era stato preannunciato in tempi non sospetti, la grande N ha infatti interrotto ufficialmente il supporto al social network X (ex Twitter), rendendo dunque impossibile condividere direttamente le proprie immagini sul proprio account.

L'aggiornamento ha causato alcune conseguenze anche per Super Smash Bros. Ultimate (lo trovate scontato su Amazon): la patch 18.1.0 rimuove infatti la possibilità di condividere gli screenshot salvati nel proprio album all'app di Nintendo Switch Online per smartphone.

Come naturale conseguenza della rimozione del supporto a X, è stata rimossa anche la funzionalità che permetteva di trovare i propri amici grazie al collegamento della console con il social network — che ovviamente non sarà più disponibile.

Non mancheranno tuttavia i soliti "miglioramenti alla stabilità di sistema", immancabili con ogni aggiornamento di Nintendo Switch, anche se in questo caso non sappiamo nello specifico quali siano.

Al momento il changelog completo ufficiale è disponibile solo in lingua inglese e potete visualizzarlo al seguente indirizzo: ovviamente vi aggiorneremo tempestivamente sulle nostre pagine se dovessero emergere ulteriori novità.

In ogni caso, con l'aggiornamento odierno, le nostre console Nintendo Switch diventano ufficialmente meno "social": una vera e propria fine di un'era.

Restando in tema di novità, cogliamo l'occasione per ricordarvi che questo mese assisteremo a un nuovo Nintendo Direct, anche se al momento non abbiamo ancora una data ufficiale.

È stato comunque confermato che non ci sarà alcuna anticipazione relativa a "Switch 2", ma la nuova console sarà svelata entro la fine dell'anno fiscale.