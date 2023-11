Nintendo Switch ha un nuovo aggiornamento "segreto"

Nintendo ha deciso di rilasciare a sorpresa un nuovo aggiornamento "segreto" per tutte le console della famiglia Switch: si tratta di patch che non vengono neanche annunciate pubblicamente, dato che servono solo per interventi minori e che non richiedono neanche alcun riavvio o intervento particolare da parte degli utenti.

La grande N vuole sempre assicurarsi che ci sia un ambiente familiare ed accogliente per tutti gli utenti che acquistano una console Switch (trovate il modello OLED su Amazon), motivo per il quale presta spesso particolare attenzione anche ai termini utilizzati in rete.

A dimostrazione di quanto siano patch minori, non solo non viene mai rilasciata alcun changelog ufficiale, ma non viene neanche aggiornata la versione del firmware, che ad oggi rimane ferma alla patch 17.0.0.

Tuttavia, come riportato da GoNintendo, grazie agli interventi dei dataminer sappiamo esattamente cosa è cambiato con questa nuova patch nascosta: come spesso accade in questi casi, si tratta esclusivamente di nuove parolacce bandite dai sistemi.

Secondo quanto segnalato dal dataminer OatmealDome, Nintendo Switch avrebbe bloccato in particolare una frase nazista, alcune frasi giapponesi che menzionano uccisioni e un termine specifico in lingua olandese.

Insomma, non c'è alcun miglioramento delle prestazioni, ottimizzazione o nulla del genere: è un semplice intervento di routine che serve a mantenere l'ecosistema Nintendo più sicuro per tutti gli utenti, anche quelli di regioni specifiche.

Ovviamente, se dovessero emergere ulteriori cambiamenti nascosti o aggiornamenti in arrivo, continueremo a tenervi prontamente informati sulle nostre pagine, ma per il momento potete proseguire le vostre partite senza alcuna preoccupazione.

