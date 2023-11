Nintendo annuncia il suo Black Friday: ecco i dettagli

Il Black Friday è ormai una consuetudine annuale in tutto il mondo, anche nel mondo dei videogiochi, e Nintendo ha deciso di lanciare il suo evento dedicato alle promozioni sul suo store.

Se volete portarvi una casa una Nintendo Switch una volta per tutte senza approfittare per forza delle offerte di Amazon, questo è il momento giusto.

Advertisement

Su Nintendo eShop ci sono migliaia di giochi per Nintendo Switch in offerta, mentre su My Nintendo Store sono presenti offerte speciali dedicate agli hardware bundle e al merchandising.

L'offerta del Black Friday di Nintendo inizia oggi, giovedì 16 novembre alle ore 15:00, e terminerà domenica 3 dicembre.

Inoltre, lunedì 20 novembre alle 15:00 molti altri giochi e altri hardware bundle verranno aggiunti alla vendita su Nintendo eShop e su My Nintendo Store.

Tra questi ci saranno titoli come EA SPORTS FC 24, Disney Dreamlight Valley - Ultimate Edition, Mario + Rabbids Sparks of Hope Gold Edition, Crash Bandicoot 4: It’s About Time, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, e molti altri inclusi nella line-up.

Ai quali si aggiungono anche Metroid Prime Remastered, Red Dead Redemption e anche The Legend of Zelda: Breath of the Wild, nel caso vogliate recuperare un classico.

Su My Nintendo Store, oltre ai giochi, sono in vendita anche hardware bundle e articoli di merchandising, se volete portarvi a casa un oggetto particolare per dare sfogo alla vostra passione per Nintendo.

C'è anche un bonus speciale per chi si butterà negli acquisti del Black Friday di Nintendo: solo fino al 3 dicembre, come bonus per tutti gli ordini a partire da €80, puoi ottenere un addobbo natalizio di Mario con super fungo.

Le offerte sono molte altre e, nel caso stiate cercando qualcosa di particolare, vi consigliamo di visitare i siti di Nintendo eShop e il My Nintendo Store per tutte le promozioni.

Per quanto riguarda il Black Friday le altre realtà non se ne sono state con le mani in mano, perché anche PlayStation ed Epic Games si preparano alle promozioni.