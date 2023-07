Nintendo Switch a meno di 250€! Vero affare!

Il portale di e-commerce eBay ha messo in campo una proposta allettante per tutti gli appassionati di gaming. Se siete alla ricerca di un'occasione per aggiudicarvi la console Nintendo Switch con JoyCon Rosso e Blu Neon a un prezzo vantaggioso, questa potrebbe essere l'opportunità che stavate aspettando!

Infatti, eBay, da sempre sinonimo di promozioni giornaliere di grande interesse, sta offrendo la console Nintendo Switch a soli 249,99€! È un'occasione rara di risparmio: il prezzo standard del prodotto, infatti, è di 299,90€. Questo vuol dire che avete la possibilità di risparmiare 50€, un notevole sconto rispetto all'usuale prezzo di listino.

La console Nintendo Switch, con il suo design modulare, è caratterizzata da un tablet centrale dotato di uno schermo touchscreen da 6,2 pollici con una risoluzione di 1280 x 720 pixel. Questo può essere comodamente inserito in una docking station per collegare la console al televisore, oppure può essere utilizzato come dispositivo portatile, grazie ai suoi controller rimovibili e polifunzionali, conosciuti come "Joy-Con".

Lo spazio di archiviazione interno di Nintendo Switch è di 32 GB, ma può essere espanso con schede microSD. Essa vanta una biblioteca di giochi molto ampia, che include esclusive Nintendo e titoli di terze parti. La durata della batteria può variare da 2,5 a 6 ore e può essere ricaricata attraverso un cavo USB-C. Offrendo un'esperienza di gioco unica, sia a casa che in viaggio, Nintendo Switch si presenta come un'ottima scelta per coloro che cercano un dispositivo di intrattenimento adatto a qualsiasi situazione.

Su eBay troverete una vasta gamma di prodotti a prezzi scontati, non solo la console Nintendo Switch. Vi invitiamo a esplorare il catalogo completo sul sito, dove potrete scoprire un'ampia varietà di articoli a prezzi vantaggiosi seguendo il link qui sotto, tra cui anche i migliori giochi per Nintendo Switch.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.