Nintendo Switch a meno di 250€: 16% di sconto!

Segnaliamo ai nostri lettori che, presso il noto portale e-commerce eBay, è attiva un'offerta eccezionale che permette di portarsi a casa la console Nintendo Switch a un prezzo assolutamente imperdibile! Come ogni giorno, eBay propone tantissime promozioni che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno vendendo proposti.

Solitamente, la console Nintendo Switch viene venduta a 299€, ma oggi potete portarveli a casa a soli 249,99€, con uno sconto del 16% e un risparmio reale di 49€. Si tratta di un'occasione eccezionale per portarsi a casa un ottima console a prezzo scontato!

Caratterizzata da un design modulare, la console Nintendo Switch è composta da un tablet centrale con schermo touchscreen da 6,2 pollici e risoluzione 1280 x 720 pixel, che può essere inserito nella docking station per collegare la console al televisore, oppure utilizzato in modalità portatile grazie ai controller rimovibili e multifunzionali chiamati "Joy-Con".

La console Nintendo Switch è dotata di una memoria interna da 32 GB, espandibile tramite schede microSD. La console dispone di una vasta libreria di titoli, tra esclusive Nintendo e giochi di terze parti. La durata della batteria varia tra le 2,5 e le 6 ore e può essere ricaricata tramite cavo USB-C.

La console Nintendo Switch offre un'esperienza di gioco unica sia a casa che in viaggio, rendendola una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo di intrattenimento adatto a tutte le situazioni.

