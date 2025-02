Nintendo Switch 2 sarà un vero tablet, a quanto pare

Spesso i più critici nei confronti di Nintendo Switch hanno dichiarato che fosse "poco più di un tablet", e con Nintendo Switch 2 avranno paradossalmente ragione.

Un recente brevetto depositato da Nintendo (tramite VGC) suggerisce infatti che Switch 2 potrebbe essere giocabile anche capovolta, a seconda delle preferenze dell’utente.

Secondo la documentazione i Joy-Con potranno essere attaccati anche ai lati opposti della console, senza limitazioni meccaniche.

A differenza dei Joy-Con della Switch attuale, infatti, quelli di Switch 2 sono magnetici, come sapete. Una caratteristiche che Nintendo voleva addirittura per la console precedente, e che ora applicherà con la prossima generazione di hardware.

Con Nintendo Switch c'era per altro il rischio che i Joy-Con si potessero incastrare, se inseriti in maniera errata nei carrelli ai lati della console. In questo caso non solo non sarà un errore applicarli al contrario, ma il sistema ruoterebbe automaticamente lo schermo di 180 gradi, permettendo agli utenti di utilizzare la console sottosopra.

Proprio come accade con i tablet, appunto, che hanno una rotazione automatica che consente allo schermo di adattarsi al posizionamento dell'hardware per restituire l'immagine sempre nel migliore dei modi.

Nel brevetto viene spiegato che questo capovolgimento sarebbe utile per la posizione della porta per le cuffie. Switch 2 avrà infatti un unico jack audio, e la possibilità di capovolgere la console permetterebbe di scegliere se averlo nella parte superiore o inferiore del dispositivo.

Inoltre, il brevetto evidenzia che Switch 2 avrà due porte USB: una posizionata centralmente sul lato inferiore e una decentrata sulla parte superiore. Questo potrebbe aprire la strada a periferiche USB, come fotocamere o altri accessori, che si allineerebbero perfettamente al centro della console se utilizzata capovolta.

Così Nintendo Switch 2 potrebbe essere la console portatile definitiva, in grado di adattarsi alle abitudini dei consumatori e venire incontro a eventuali problemi di natura tecnica. Di questo, e del fatto che i Joy-Con possano essere anche utilizzati come mouse, non potremmo che avere conferma nel prossimo Nintendo Direct.