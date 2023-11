Nintendo Switch 2 avrà un'altra mancanza, a quanto pare

Secondo le voci che circolano in rete, la prossima e non ancora annunciata Nintendo Switch 2 non avrà un acceleratore di deep learning per supportare il DLSS.

Il successore della piattaforma ibrida, che trovate in versione OLED , è infatti in lavorazione, ma non abbiamo ancora nulla di concreto tra le mani.

Del resto, di recente il presidente di Nintendo Shuntaro Furukawa ha negato di aver informato gli sviluppatori sui piani per un successore di Switch.

Durante l'ultimo episodio del podcast Digital Foundry Weekly (via Wccftech), Richard Leadbetter ha dichiarato di aver sentito da alcune fonti che la nuova console di Nintendo non sarà dotata di DLA.

Questo potrebbe potenzialmente limitare le capacità DLSS della console all'upscaling a 1080p o 1440p in alcuni scenari.

A dire il vero, nessuna delle GPU NVIDIA per il mercato consumer è dotata di DLA, ma dato che il chip T234, su cui si basa il chip T239 di Switch 2, è dotato di un acceleratore di deep learning, non sarebbe stato irragionevole che anche il chip della console ne fosse dotato.

È probabile che tale inclusione non rientri nei piani di Nintendo e possa aver costretto l'azienda a vendere la console a un prezzo superiore a quello previsto.

Come già detto, la Nintendo Switch 2 sarà comunque in grado di supportare NVIDIA DLSS senza un acceleratore di deep learning, quindi quello che abbiamo sentito finora è ancora valido.

Con il supporto al ray tracing la console si propone di superare PlayStation 5 e Xbox Series X|S per quanto riguarda questo dettaglio.

È invece improbabile che venga supportato il Frame Generation, in quanto la console difficilmente punterà a un gameplay ad alta frequenza di aggiornamento, dove il Frame Generation è molto utile.

Ribadiamo che Nintendo Switch 2 non è ancora stato rivelato ufficialmente. Vi terremo aggiornati sulla console non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.

Ricordiamo invece che per quanto riguarda la temuta assenza della retrocompatibilità della nuova console, la Grande N si è già espressa chiaramente in merito.

Parlando invece di giochi veri e propri, nelle scorse settimane è emerso anche il nome di un titolo Capcom che potrebbe debuttare al lancio anche su Switch 2.