GTA 6 potrebbe uscire su Switch 2? Ne parla Digital Foundry

Il primo trailer ufficiale di GTA 6 ha confermato l'uscita del gioco nel 2025 su PS5 e Xbox, ma a quanto pare c'è chi si domanda se il titolo possa un giorno uscire anche su Nintendo Switch 2.

Il sequel di GTA V (lo trovate su Amazon) promette infatti di essere un titolo graficamente maestoso.

Ora, mentre la versione PC sembra essere stata posticipata per fare spazio a quella PS5, sono in molti a sognare una versione per Switch 2.

Come riportato anche da NintendoLife, in un recente video Q&A di Digital Foundry, incentrato sull'appena annunciato Grand Theft Auto 6, il team è stato unanime nell'affermare che il gioco probabilmente non potrebbe girare sul prossimo hardware di Nintendo.

Sebbene le specifiche ufficiali della "Switch 2" non siano ancora state confermate, DF ha già presentato un'analisi completa delle prestazioni ipotetiche della console sulla base di diverse indiscrezioni sui chip Nvidia.

Alla domanda se GTA 6 sarà in grado di girare sulla prossima console, Richard Leadbetter ha esordito affermando che sarebbe «molto, molto difficile da realizzare», prima di chiarire che «anche sulla prima Switch, Rockstar è stata molto selettiva sui giochi che ha portato sulla piattaforma».

Oliver Mackenzie ha poi approfondito i sentimenti di Richard, affermando che GTA 6 ha «un modello di illuminazione che potrebbe non avere un buon fallback non-RT, e Switch 2 non sarà abbastanza potente per far girare tutto quel ray tracing».

Mackenzie continua dicendo che il livello di simulazione di GTA 6 è «qualcosa di diverso» e non crede che Switch 2 sia in grado di gestire la tecnologia in mostra.

Sembra quindi che, sebbene la Switch 2 sia considerata un vero e proprio salto generazionale rispetto all'attuale console Nintendo, potrebbe non essere sufficiente per far girare l'ultimo titolo di punta di Rockstar.

Non ci resta quindi che aspettare il 2025, quando GTA 6 arriverà sul mercato console, promettendo faville per quanto riguarda i titoli open world.

Infine, nell'attesa di saperne di più sul gioco, qualcun altro ha deciso di ricreare il trailer di GTA 6 sfruttando la grafica di PS1.