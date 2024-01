Nintendo svela il nuovo parco a tema ma non c'è Zelda, almeno per ora

Il Super Nintendo World di Orlando è stato mostrato dopo l'annuncio di qualche tempo fa, aprirà nel 2025 ma, contrariamente alle prime indiscrezioni, non ci saranno attrazioni al suo interno dedicate a The Legend of Zelda.

Qualche giorno fa era infatti apparso in rete un filmato in cui Shigeru Miyamoto ed Eiji Aonuma stavano presenziando dei lavori in corso all'interno di un cantiere del parco a tema di Orlando.

Il video era stato condiviso da Universal e poi rimosso (lo potete vedere qui), e se Shigeru Miyamoto è stato sempre presente nell'apertura dei parchi a tema, così come in tutte le altre occasioni pubblicitarie, Aonuma non è mai stato coinvolto in queste iniziative e proprio per questo era lecito pensare che le prossime attrazioni potessero riguardare proprio The Legend of Zelda.

Purtroppo non è così, almeno per ora, come ha dimostrato il video di annuncio di Universal Epic Universe che aprirà nel 2025:

Il Super Nintendo World sarà uno dei cinque "mondi coinvolgenti" che aprirà nel nuovissimo parco a tema Universal Epic Universe presso l'Universal Orlando Resort nel 2025.

I cinque mondi diversi, con "più di 50 maestose attrazioni, intrattenimento, ristorazione e shopping", secondo un comunicato stampa, sono: Celestial Park, Il Ministero della Magia di Harry Potter, Super Nintendo World, L'Isola di Berk di How to Train Your Dragon's e Dark Universe. Ognuno di questi mondi è accessibile attraverso un “portale” che conduce nelle terre a tema.

Per ora non esiste ancora un parco a tema di The Legend of Zelda, ma in un futuro è lecito pensare che Nintendo lo renderà realtà.

D'altronde, con il film in arrivo prodotto in collaborazione con Sony (che ha svelato alcune novità), è plausibile che Nintendo voglia riproporre lo stesso percorso fatto con Super Mario che, oltre al parco giochi, ha avuto anche il suo film di grande successo.

Per quanto riguarda The Legend of Zelda, invece, tra pochi giorni arriverà anche un nuovo concerto e sarà del tutto gratuito per la prima volta.