Nintendo annuncia un nuovo concerto di The Legend of Zelda e sarà gratis!

Dal 6 febbraio sarà possibile godere di un nuovo concerto dedicato alle colonne sonore di The Legend of Zelda, per la prima volta in maniera gratuita su YouTube!

Ricorderete, infatti, che qualche anno fa Nintendo aveva dato il via a Symphony of the Goddesses, una tournée che ha portato in giro per il mondo le colonne sonore della saga di The Legend of Zelda.

Advertisement

Il concerto era stato messo in scena due volte in Italia, a Roma e Milano, ma non è mai stato possibile rivederlo in alcun modo al di fuori della versione dal vivo, se non per alcune riprese fatte di nascosto dai fan che sono arrivate online negli anni.

Per questo la notizia di un concerto pubblicato su YouTube è da accogliere con gioia, perché finalmente i fan potranno godere di questa splendida esibizione tutte le volte che vorranno.

Lo ha annunciato Nintendo tramite i propri canali social, poche ore fa:

Dal 9 febbraio, quindi, vi basterà andare sui canali YouTube di Nintendo per poter assistere al concerto in tutta la sua bellezza.

Senz'altro ci saranno anche le musiche di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, visto che nelle varie iterazioni l'orchestra ha sempre aggiornato la scaletta inserendo anche Breath of the Wild negli anni.

Al momento non sappiamo quanto sarà lungo il concerto, né la scaletta e neanche se il video verrà rimosso un giorno da YouTube o sarà sempre disponibile.

Se poi volete portare sempre con voi la musica di The Legend of Zelda in questo speciale concerto, trovate la versione del 2018 registrata in studio in uno speciale CD Audio che trovate su Amazon.

Chissà che l'occasione della pubblicazione del concerto non sia anche l'occasione per un annuncio riguardante la saga, che nel prossimo futuro arriverà al cinema per mano di Sony, che ha dato degli aggiornamenti sulla pellicola di recente.