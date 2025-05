Nintendo sarà presente a uno dei più grandi eventi del 2025

Nintendo sarà una delle protagoniste di 2025, senza dubbio, e con Switch 2 in rampa di lancio l'azienda nipponica ha deciso anche di tornare alla Gamescom per l'edizione 2025.

Il ritorno alla fiera di Colonia segna un cambio di strategia per il colosso giapponese dei videogiochi, che aveva scelto di saltare l'edizione 2024 della fiera tedesca.

L'annuncio è arrivato tramite l'account ufficiale tedesco della compagnia su X, dove Nintendo ha invitato i fan a segnare in rosso sul calendario le date dal 20 al 24 agosto 2025, quando la fiera di Colonia aprirà nuovamente i battenti (tramite VGC).

L'ultima partecipazione della casa di Kyoto alla fiera tedesca risale al 2023, quando il catalogo di Switch era ancora in piena espansione. La fiera di Colonia, che si configura come uno degli eventi videoludici più importanti al mondo con centinaia di migliaia di visitatori ogni anno, sarà quindi la prima grande occasione per vedere l'offerta completa del nuovo ecosistema Nintendo in Europa.

Lo scorso anno, l'assenza dell'azienda aveva alimentato speculazioni sul fatto che Nintendo stesse concentrando tutte le sue risorse sullo sviluppo di Nintendo Switch 2, all'epoca non ancora annunciata ufficialmente.

È chiaro che quest'anno ci sarà un incentivo ulteriore per Nintendo di sbarcare a Colonia. La Gamescom si terrà infatti circa due mesi dopo il lancio di Nintendo Switch 2, previsto per il 5 giugno.

Questa finestra temporale offrirà ai giocatori che non avranno ancora acquistato la nuova console l'opportunità di provarla con mano, trasformando lo stand Nintendo in un importante punto di contatto con il pubblico europeo per provare con mano le funzionalità.

Non sappiamo ancora quali giochi saranno presenti in fiera, anche perché Donkey Kong: Bananza sarà già stato pubblicato a luglio, mentre Drag X Drive ha una data di uscita per l'estate ma ancora non fissata con precisione.

Sicuramente vedremo almeno Pokémon Legends Z-A e Metroid Prime 4: Beyond, visto che le uscite sono previste entro fine anno e potrebbero essere tra i protagonisti dello spazio espositivo dell'azienda.

Chissà se ci saranno anche degli annunci durante la Opening Night Live. Quella dell'anno scorso non era stata niente male, e magari verrà replicata.