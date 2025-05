Nintendo conferma l'assenza di una feature tecnica su Switch 2

Nintendo Switch 2 sarà una console molto interessante da analizzare dal punto di vista tecnologico, ma l'azienda ha confermato che la console non supporterà la tecnologia Variable Refresh Rate (VRR).

Dopo aver inizialmente promesso che la nuova console avrebbe supportato questa funzionalità sia in modalità portatile che quando collegata al televisore, Nintendo ha fatto marcia indietro, suscitando non poca confusione tra i fan.

Le pagine di Nintendo pubblicizzavano chiaramente il supporto VRR per entrambe le modalità di utilizzo della console. Il Variable Refresh Rate, come spiegato dalla stessa Nintendo, è una tecnologia che aiuta i giochi a funzionare senza intoppi «prevenendo salti di frame e sfarfallio dell'immagine», migliorando sensibilmente l'esperienza visiva.

Tuttavia, dopo alcune settimane dalla presentazione di Nintendo Switch 2 erano spariti i riferimenti sui siti al supporto VRR per la modalità TV della console, ma senza una comunicazione ufficiale da parte dell'azienda.

E ora, come riporta VGC, è arrivata un conferma da un portavoce dell'azienda:

«Nintendo Switch 2 supporta VRR solo in modalità portatile. Le informazioni errate erano state inizialmente pubblicate sul sito web di Nintendo Switch 2, e ci scusiamo per l'errore.»

Sull'eventualità che ci possa essere un aggiornamento del firmware che implementi il supporto VRR in futuro, anche per la modalità docked della console, Nintendo ha mantenuto un atteggiamento vado spiegando di non avere «nulla da annunciare su questo argomento».

Non ci resta che attendere per capire se sia stata solo un'eccessiva, ma giusta, prudenza comunicativa oppure il segnale di un'assenza che sarà perenne.

La questione del VRR, seppur tecnica, rappresenta un aspetto importante per i giocatori più attenti alla qualità visiva, e l'assenza di questa funzionalità nella modalità TV potrebbe deludere chi sperava in un'esperienza visivamente impeccabile sul grande schermo con la nuova console Nintendo.

