Nintendo si sta preparando al lancio di una delle prossime esclusive Switch 2, probabilmente la più curiosa tra quelle annunciate fino ad ora: ci riferiamo ovviamente a Drag x Drive, un gioco di basket 3vs3 in cui sarà necessario utilizzare i Joy-Con 2 in modalità mouse per muovere le ruote dei nostri veicoli.

Nelle scorse giornate la casa di Kyoto ha confermato che la data d'uscita ufficiale è prevista per il prossimo 14 agosto, esclusivamente in formato digitale: si tratta infatti di un titolo puramente multiplayer, ma che dal prossimo mese potremo provare anche in formato gratuito.

Esclusivamente per gli utenti già iscritti a Nintendo Switch Online (lo trovate su Amazon), Nintendo ha infatti annunciato il Global Jam: un evento demo che permetterà di provare Drag x Drive in anteprima online, pochi giorni prima dell'uscita ufficiale.

Come annunciato dalla stessa compagnia sui propri profili social, questo test sarà disponibile in 3 fasce orarie diverse, che abbiamo convertito per voi nel fuso orario italiano: le trovate qui di seguito.

9 agosto - dalle 12.00 alle 16.00

- dalle 12.00 alle 16.00 10 agosto - dalle 02.00 alle 06.00

- dalle 02.00 alle 06.00 10 agosto - dalle 18.00 alle 22.00

Le 3 fasce orarie sono state chiaramente selezionate per provare a venire incontro alle esigenze dei giocatori in tutto il mondo, dando così la possibilità a chiunque di poter provare la nuova esclusiva Switch 2.

Al momento non sappiamo quali saranno gli effettivi contenuti di questa versione dimostrativa, che Nintendo definisce soltanto come una «occhiata in anteprima»: il test segue in ogni caso operazioni simili adottate con altri titoli online della compagnia, prima fra tutti la serie di Splatoon.

Per adesso posso solo invitarvi a segnare questi appuntamenti sul calendario, qualora siate interessati a provare con mano Drag x Drive, ma assicuratevi di aver fatto abbastanza pratica con i comandi mouse, per quanto possibile. Se dovessero arrivare ulteriori novità in merito, vi terremo aggiornati sulle nostre pagine.