Nintendo risponde ai leak sull'acquisizione tentata da Microsoft: «Abbiamo un ottimo rapporto»

Prima che l'acquisizione di Activision Blizzard diventasse ufficiale, nelle ultime settimane avevamo assistito a un gigantesco leak in casa Xbox che aveva fatto decisamente scalpore: la casa di Redmond aveva infatti reso pubblici per errore diversi documenti e informazioni private, inclusi anche diversi scambi di e-mail.

Tra queste si era fatto notare in particolar modo un messaggio di posta elettronica di Phil Spencer, che segnalava il suo interesse verso diverse compagnie videoludiche per possibili acquisizioni: tra queste si segnalavano i nomi di Warner Bros. Games e, soprattutto, quello di Nintendo come suo sogno personale.

Veniva discussa anche la possibilità di adottare tecniche aggressive per provare a spingere eventualmente la casa di Kyoto a passare nelle mani di Microsoft, salvo poi sottolineare di non ritenere tale strategia adeguata.

Un approccio decisamente insolito rispetto all'immagine pubblica mantenuta da Xbox negli ultimi anni, e che ha fatto sospettare potesse far emergere possibili nuovi attriti tra la casa di Nintendo Switch (trovate il modello OLED su Amazon) e la stessa Microsoft.

Ipotesi prontamente smentita dallo stesso Doug Bowser, presidente di Nintendo of America: in un'intervista rilasciata a Inverse ha infatti risposto a una domanda diretta sul leak in questione, ribadendo che c'è ancora una solida partnership tra le due compagnie (via ComicBook).

«Abbiamo un ottimo rapporto con Microsoft. Li consideriamo nostri partner in molti modi diversi, e basta guardare Nintendo Switch per vedere tale partnership. Minecraft è su Nintendo Switch, ovviamente, e abbiamo portato Banjo Kazooie su Super Smash Bros. Ultimate. Quindi, non vediamo l'ora che questa partnership possa proseguire».

Parole distensive e che tengono conto delle collaborazioni portate a termine prima che emergesse il leak, naturalmente, ma che almeno pubblicamente non sembrano aver cambiato nulla nel modo in cui le aziende intendono fare affari.

Vedremo se dunque potranno ancora esserci occasioni di collaborare in futuro, come auspicato dallo stesso Bowser.

Nella stessa intervista, il presidente di Nintendo of America ha confermato che la nuova "Switch 2" continuerà a supportare gli Account Nintendo, lasciando intendere che la retrocompatibilità sarà supportata.

Affermazioni che, del resto, sono perfettamente in linea con quanto dichiarato dallo stesso Shuntaro Furukawa non molto tempo fa.