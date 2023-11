Dove vedere il Nintendo Indie World di oggi in italiano

Nella giornata odierna assisteremo a un nuovo interessante evento di casa Nintendo, dedicato ai videogiochi indipendenti in arrivo su Switch.

La casa di Kyoto ha infatti annunciato a sorpresa un nuovo Nintendo Indie World, evento che si svolgerà proprio oggi 14 novembre a partire dalle ore 18:00.

Si tratta dunque di un'occasione perfetta per tutti coloro possiedano la console ibrida, o per chiunque abbia in mente di acquistarla (trovate il modello OLED su Amazon), per scoprire diverse piccole perle in uscita e che potrebbero essere particolarmente adatta per il gaming in portabilità.

Per il momento non sono arrivate anticipazioni su quali giochi e sviluppatori vedremo come protagonisti dell'evento, motivo per il quale ci toccherà aspettare l'inizio vero e proprio per saperne di più.

Ma dove è possibile vedere il Nintendo Indie World di oggi 14 novembre in lingua italiana?

Non c'è nulla di più semplice: basterà collegarsi al canale ufficiale su YouTube di Nintendo Italia all'orario stabilito per assistere alla presentazione tradotta nella nostra lingua.

Per semplice comodità, potete anche tenere aperta questa pagina e collegarvi pochi minuti prima dell'inizio dello show, osservando l'evento in diretta tramite il video che vi allegheremo qui di seguito:

Ovviamente seguiremo anche noi attivamente il nuovo evento e vi segnaleremo prontamente tutti gli annunci più interessanti dal Nintendo Indie World: vi ricordiamo che la presentazione dovrebbe durare all'incirca 20 minuti.

Vi ricordiamo che l'ultimo Nintendo Indie World risale allo scorso 19 aprile 2023: se aveste bisogno di un piccolo ripasso, anche solo per capire cosa aspettarvi, vi lasciamo al nostro recap completo.

Ovviamente, trattandosi di un evento minore dedicato alle produzioni indipendenti, non dovrete aspettarvi enormi annunci sul futuro di Nintendo, come un'ipotetica "Switch 2", anche se la grande N ha già confermato che ci sarà la retrocompatibilità grazie agli account Nintendo.