Nintendo ha ucciso in un colpo solo più di 8500 emulatori Switch

Prosegue ancora una volta la campagna di Nintendo contro gli emulatori Switch: dopo la vittoria della casa di Kyoto contro Yuzu, sono infatti emerse online diverse copie che intendevano portare avanti lo stesso lavoro con lo stesso codice sorgente, cambiando semplicemente nome oppure addirittura ricaricandolo senza modifiche.

Una vera e propria guerra aperta che sta portando la grande N a mandare in continuazione reclami per violazioni di copyright, facendo intervenire perfino Discord per provare a mettere la parola fine a questo fenomeno.

Ma come ormai molti sapranno, è estremamente difficile riuscire a cancellare qualcosa da Internet in via definitiva: ne sa qualcosa la stessa Nintendo, che con il suo ultimo intervento è però riuscita a far cancellare una quantità incredibile di emulatori Switch (che trovate invece su Amazon).

Secondo quanto riportato infatti da TorrentFreak (via Eurogamer.net), con il suo ultimo DMCA Nintendo è riuscita a uccidere addirittura 8535 copie totali di Yuzu da GitHub, che includono sia reupload dell'emulatore che nuove varianti che sfruttavano lo stesso codice sorgente.

Una quantità di emulatori semplicemente impressionante, che rende decisamente bene l'idea su quanto sia davvero difficile riuscire a fermare questo fenomeno, nonostante una causa vinta e numerosi interventi legali.

La legalità degli emulatori è sicuramente un argomento spinoso — approfondito anche dal nostro direttore Andrea Ferrario — ma nel caso di Yuzu la questione è molto semplice: gli autori hanno ammesso di aver violato la proprietà intellettuale e quel codice sorgente non può essere in alcun modo riutilizzato in via legale, proprio come accordo vincolante della causa in questione.

Di conseguenza, ogni emulatore Switch basato sul lavoro svolto da Yuzu è destinato a essere nuovamente rimosso da Nintendo, ma data la grande quantità di rimozioni avvenute in un sol colpo non ci aspettiamo certamente che il fenomeno si fermi qui.

Così come siamo certi che la casa di Super Mario non abbia alcuna intenzione di tenere a freno il suo team legale: vi terremo informati sulle nostre pagine qualora arrivino ulteriori aggiornamenti sulla vicenda.