Nintendo Switch Online, il nuovo gioco gratis in prova è un big con Mario

La seconda settimana di luglio inizia nel miglior modo possibile per gli utenti iscritti a Nintendo Switch Online: da questo momento potete infatti scaricare e provare gratis per un'intera settimana una delle esclusive più apprezzate per le console ibride.

Il nuovo gioco gratis in prova del servizio in abbonamento è Mario + Rabbids: Sparks of Hope, secondo capitolo del crossover strategico sviluppato da Ubisoft Milano.

Come vi ha raccontato il nostro Gianluca Arena nella recensione dedicata, Mario + Rabbids si è rivelata una delle migliori IP su cui Ubisoft ha lavorato nell'ultimo decennio: il secondo capitolo della saga è semplicemente imperdibile per ogni fan del celebre idraulico di casa Nintendo — o dei Rabbids — trattandosi di un videogioco di assoluta qualità.

La nuova prova gratis di Nintendo Switch Online vi permetterà di giocare interamente la versione standard del gioco, da oggi 8 luglio fino al 14 luglio 2024.

Se vorrete continuare a giocarci anche dopo questa data, sarà ovviamente necessario effettuare l'acquisto (lo trovate scontato su Amazon, se interessati): nel frattempo, la prova gratuita è già disponibile da adesso per il download.

Non dovete fare altro che dirigervi alla seguente pagina ufficiale, effettuare il login con un account iscritto a Nintendo Switch Online e fare clic sul pulsante "Scarica la versione in prova" per effettuare il download sulle vostre console.

In alternativa, potete trovare comodamente il download sulle app Switch Online presenti sulle vostre console, oppure avviarlo tramite la pagine eShop ufficiale.

La prova inizierà ufficialmente a partire dalle ore 10.00 odierne, ma potete già avviare il download iniziale per farvi trovare pronti fin da subito: vi auguriamo dunque buon download e buon divertimento!

Nel frattempo, se volete ingannare l'attesa, vi ricordiamo che il catalogo di Nintendo Switch Online si è aggiornato nelle scorse ore con ben 7 nuovi giochi gratis per NES.