Nintendo festeggia il Mar10 Day con piccoli omaggi musicali

Il 10 marzo è un appuntamento molto speciale per i più grandi fan Nintendo: oggi è infatti ufficialmente il Mar10 Day, giornata ufficiale dedicata alle avventure dell'idraulico più famoso in tutto il mondo.

Per il mercato statunitense sono state organizzate iniziative molto interessanti, come sconti dedicati e perfino un concorso per vincere un viaggio agli Universal Studios e accedere al parco divertimenti Super Nintendo World.

Sfortunatamente gli utenti europei sono rimasti a secco, ma la grande N ha deciso di regalarci comunque alcuni piccoli omaggi a tema musicale, tutti dedicati ai primi storici capitoli di Super Mario Bros.

Si parte da un aggiornamento della sveglia Nintendo Alarmo (che oggi potete acquistare anche su Amazon): come annunciato dalla stessa casa di Kyoto sui suoi canali social, oggi potete infatti scaricare un nuovo tema dedicato al primo Super Mario Bros su NES.

Trattandosi di un aggiornamento, dovrete connettere la vostra sveglia a internet e verificare la disponibilità di contenuti da scaricare: il tutto è ovviamente disponibile gratis, aiutandovi a svegliarvi con la nostalgia delle musiche dell'avventura a 8-bit.

Ma le sorprese "musicali" non sono affatto finite qui: è stato infatti rilasciato un aggiornamento per l'applicazione Nintendo Music, che include l'intera colonna sonora di Super Mario Bros. 3.

Un'iniziativa evidentemente pensata proprio per il Mar10 Day, dato che solitamente gli aggiornamenti settimanali sono disponibili solo a partire dal martedì.

Potete trovare un totale di 42 brani per 32 minuti complessivi di nostalgia, ma avrete la possibilità di riprodurre in loop le vostre musiche preferite per una durata che può arrivare anche fino a 60 minuti l'una.

Ricordiamo che l'applicazione Nintendo Music è disponibile gratis su smartphone: potrete accedervi solo se siete iscritti all'abbonamento Nintendo Switch Online.

Al momento non sono state annunciate ulteriori iniziative o omaggi per il Mar10 Day sul mercato europeo, ma qualora dovessero arrivare reveal a sorpresa dell'ultima ora vi aggiorneremo tempestivamente sulle nostre pagine.

Per il momento, posso solo sperare che questi piccoli omaggi musicali siano di vostro gradimento per tornare nel Regno dei Funghi degli anni '80 e '90.