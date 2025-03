Nintendo si prepara alla grande per il Mar10 Day 2025

La mascotte di Nintendo viene celebrata ogni anno il 10 marzo, che segna il Mar10 Day ovvero la giornata da dedicare all'icona simbolo dei videogiochi.

Solitamente Nintendo prepara promozioni, eventi speciali, e altre iniziative particolari per celebrare il suo araldo. Nel 2025 non sarà da meno, stando da quanto emerso dal sito ufficiale statunitense dell'azienda.

Per chi vuole festeggiare da casa, per così dire, Nintendo lancerà uno speciale bundle con Nintendo Switch OLED e Super Mario Bros. Wonder al prezzo suggerito di $349,99, che include la console, una copia digitale del gioco e un abbonamento individuale di tre mesi a Nintendo Switch Online.

Inoltre, il 9 marzo, alcuni dei titoli più amati con Mario e i suoi amici saranno scontati a $39,99, tra cui Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, Super Mario RPG, Princess Peach: Showtime! e Luigi’s Mansion 2 HD, mentre Mario vs. Donkey Kong sarà disponibile a $29,99.

Nintendo ha anche annunciato che la sveglia più colorata e ludica di sempre, ovvero Alarmo, sarà disponibile per l'acquisto dal 9 marzo presso vari rivenditori, come precedentemente comunicato.

I cittadini statunitensi potranno anche partecipare a un concorso speciale per poter vincere un viaggio per quattro persone agli Universal Studios di Orlando, Florida, con accesso a Super Nintendo World all’interno del nuovo Universal Epic Universe.

Un’altra novità, la più eclettica senz'altro, riguarda il mondo dell’aviazione: Nintendo e JetBlue hanno collaborato per creare un Airbus A320 personalizzato, il “Cloudtop Cruiser”, con Mario e i suoi amici dipinti sulla livrea esterna e schermate di benvenuto a tema sui sedili dell’aereo.

Infine, tra il 7 e il 17 marzo, i giocatori di Mario Kart 8 Deluxe potranno unirsi alla Mario Kart 8 Deluxe Community Challenge per accumulare 310 punti Platinum My Nintendo completando giri di pista in un evento globale.

Queste iniziative sono per ora dedicate prevalentemente al mercato statunitense, ma di sicuro arriverà qualcosa di analogo anche per il nostro Paese come accaduto lo scorso anno.