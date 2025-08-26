Sembra proprio che la casa di Kyoto stia pianificando un nuovo Nintendo Direct per il prossimo mese, stando alle ultime indiscrezioni emerse nelle scorse ore.

Secondo quanto riportato da VGC, che cita fonti vicine all'azienda, l'evento dovrebbe tenersi a metà settembre. L'insider Switch Force aveva inizialmente suggerito una data specifica, il 12 settembre, che acquisterebbe un significato particolare: se confermato, il Direct si svolgerebbe appena un giorno prima del quarantesimo anniversario di Super Mario Bros, che ricordiamo essere uscito originariamente il 13 settembre del 1985.

Una coincidenza che difficilmente passa inosservata quando si parla di Nintendo, azienda nota per la cura dei dettagli simbolici e delle celebrazioni storiche e che, probabilmente, significherebbe attenderci novità in vista per celebrare l'anniversario del celebre idraulico.

Oltre ovviamente a nuovi giochi dall'universo di Super Mario, tra i contenuti più probabili del presunto Direct spicca certamente Metroid Prime 4 Beyond: il gioco ha recentemente ottenuto la classificazione ESRB, aggiungendosi alla valutazione già ricevuta dal comitato sudcoreano lo scorso luglio, rappresentando passaggi che anticipano il probabile annuncio della data di lancio ufficiale.

Se le indiscrezioni saranno confermate dai fatti, il mese di settembre potrebbe segnare una svolta significativa per l'ecosistema Nintendo, chiarendo finalmente i tempi di uscita dei titoli più attesi per Switch 2 (che trovate su Amazon) e per la prima console ibrida, delineando la strategia per i mesi finali del 2025.

Ovviamente, per il momento possiamo solo invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni del caso e iniziare a segnare questo appuntamento sul vostro calendario: vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine qualora arrivassero conferme in merito.

Ricordiamo che la settimana scorsa è stato organizzato un Direct dedicato interamente a Kirby Air Riders, il sequel del titolo GameCube del 2003: il format da 45 minuti ha permesso di approfondire modalità di gioco e caratteristiche del titolo, confermandone l'uscita per il 20 novembre su Nintendo Switch 2. Difficile immaginarsi dunque la sua presenza, se non come piccolo reminder di passaggio nel corso dell'evento.