Pikmin 4 è tornato in sordina, svelando una novità assoluta

A pochi giorni dalla Summer Game Fest e nella frenesia di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer di Pikmin 4.

Il ritorno del passion project di Shigeru Miyamoto (che potete già ordinare su Amazon) è uno dei prossimi giochi in arrivo per Nintendo Switch.

Advertisement

Il titolo è stato al centro di tantissimi rumor dal 2019, ma solo nel 2022 lo stesso Miyamoto ci ha ricordato che Pikmin 4 esiste e che dobbiamo aspettarlo.

Sarà decisamente uno dei giochi dell'estate, con una release al 21 luglio che ci farà tornare su pianeti lontani pieni di avventure e... Pikmin.

Quando eravamo pronti ad aspettare semplicemente l'uscita del gioco, di cui per altro non sappiamo granché, ecco che Nintendo pubblica un nuovo trailer senza nessun preavviso.

Nel quale, per altro, viene svelata una feature presente per la prima volta all'interno del franchise:

«Su un pianeta remoto, la squadra di soccorso ha bisogno di aiuto... il tuo!», così viene descritto il trailer in cui, come avete visto, viene mostrato l'editor di personaggi.

Non si giocherà, quindi, nei panni del Capitano Olimar ma di un personaggio nuovo di zecca.

Il trailer ci dà anche una minima idea di quella che sarà la storia di Pikmin 4.

Nei panni di un esploratore ci ritroveremo su un pianeta misterioso per salvare un intero equipaggio, e nel farlo potremo creare il nostro personaggio con un editor abbastanza classico in cui sarà possibile cambiare la forma della testa, la forma del corpo, il viso, i capelli, i vestiti e altro ancora.

Un editor che, speriamo, non permetta di creare dei mostri come per Street Fighter 6 ma dei personaggi leggermente più gradevoli.

Nell'attesa di Pikmin 4, e magari di altri approfondimenti più corposi, su Nintendo Switch Online sono sbarcati degli altri videogiochi gratis da provare.