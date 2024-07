Nintendo annuncia un accessorio per Joy-Con che sarebbe stato utile anni fa

Le console di videogiochi hanno bisogno di tanti accessori, che spesso sono anche un ottimo modo per generare reddito extra, ma solo oggi Nintendo ha annunciato uno stand di ricarica ufficiale per i Joy-Con di Switch.

Dal 2017, infatti, la console ibrida ha potuto contare su prodotti di terze parti (li trovate su Amazon) per ricaricare più Joy-Con insieme, e solo oggi Nintendo ha deciso di creare un prodotto con marchio ufficiale.

Advertisement

Ricaricare i Joy-Con è sempre stato semplice perché, banalmente, basta inserirli a fianco della console e usare il Dock, ma nel caso possediate più copie dei controller è leggermente più complicato. E ora potete affidarvi anche all'ufficialità di Nintendo.

Come riporta Nintendo Life, infatti, Nintendo ha annunciato poche ore fa il nuovo accessorio.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Questo nuovo supporto di ricarica sarà disponibile in Giappone a partire dal 17 ottobre 2024 al prezzo di 3.300 Yen (circa $21) e può già essere preordinato tramite il My Nintendo Store. Nintendo UK ha confermato che il supporto sarà disponibile anche in Europa, mentre si attende ancora una conferma ufficiale per il mercato nordamericano.

Ecco come lo descrive Nintendo:

«Puoi facilmente ricaricare i Joy-Con in qualsiasi momento senza doverli collegare alla console Nintendo Switch. Questo è consigliato per chi ha più Joy-Con, ad esempio quando si vuole caricare il numero di Joy-Con per tutti per giocare a giochi come la serie "Mario Party" o "Nintendo Switch Sports" insieme, o quando si vuole caricare i Joy-Con che non si stanno usando mentre si gioca in modalità portatile. Può anche caricare il "Controller per Family Computer" per Nintendo Switch.»

Il nuovo accessorio è progettato per caricare i Joy-Con in posizione verticale, ma è anche possibile rimuovere il supporto, utilizzandolo come un controller. Un'altra caratteristica interessante è la capacità di ricaricare i controller wireless Famicom, che sono disponibili esclusivamente in Giappone e compatibili con la libreria Famicom di Switch Online.

Chissà se ci saranno accessori simili per Switch 2, visto che si dice che la console potrebbe avere addirittura dei Joy-Con magnetici.