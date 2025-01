Xbox ha "censurato" l'annuncio di Ninja Gaiden 2 Black, a quanto pare

Gli annunci più sorprendenti di Xbox Developer Direct 2025 sono stati indubbiamente legati al ritorno di Ninja Gaiden: non solo è stato annunciato l'arrivo di un quarto capitolo, ma è arrivato anche uno shadow drop molto interessante.

Già da adesso è infatti disponibile Ninja Gaiden 2 Black, un rifacimento in Unreal Engine 5 del secondo capitolo della saga, che è possibile giocare anche tramite l'abbonamento Game Pass (lo trovate scontato su Amazon).

Sebbene non siano esclusive Xbox, è evidente che Microsoft ha puntato molto sul ritorno di questa leggendaria saga action giapponese, ma è anche per questo motivo che non è passato inosservato un dettaglio curioso: pare che il trailer di annuncio pubblicato durante l'Xbox Developer Direct 2025 sia una versione "censurata".

Nel trailer svelato nel corso dell'evento — che potete ritrovare anche nel nostro recap dedicato — non c'è alcuna sezione dedicata alle eroine giocabili: oltre al leggendario Ryu Hayabusa potrete infatti prendere il controllo di Ayane, Rachel e Momiji.

Ma se nella versione pubblicata da Xbox non vi è alcuna traccia delle loro sezioni gameplay, nei trailer messi online da PlayStation e su Steam è invece possibile vederle in azione, come potete vedere voi stessi in questo videoconfronto.

Nel caso vogliate verificare voi stessi le differenze complete, di seguito vi lasciamo il trailer pubblicato sui canali ufficiali PlayStation:

Sembra dunque che la casa di Redmond abbia preferito mettere l'accento esclusivamente su Ryu Hayabusa, sostituendo quelle sezioni con altri segmenti di gameplay che includessero solo l'iconico protagonista della serie.

Si trata sicuramente di una scelta decisamente bizzarra e che sta facendo sospettare diversi fan di una censura messa in atto da Xbox, che evidentemente avrebbe preferito non pubblicizzare la presenza di eroine molto appariscenti nel corso dell'evento.

Non possiamo sapere con certezza quale sia la verità, ma il fatto che siano state rimosse tutte le sezioni che mostravano in primo piano le protagoniste fa decisamente venire più di un dubbio: vi terremo informati qualora dovessero arrivare chiarimenti al riguardo.