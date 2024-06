Neva, nuovo gioco degli autori di GRIS, è la cosa migliore che vedrete oggi

Abbiamo visto molte produzioni, AA o indipendenti, che di recente hanno dato importanza all'avere una direzione artistica di personalità: che sia Planet of Lana, che sia l'eccellente Cocoon o chi per loro, indubbiamente questi giochi devono qualcosa anche all'apprezzato GRIS.

Uscito nel 2018, il titolo del team spagnolo Nomada Studio e pubblicato da Devolver Digital si impose proprio per la sua personalità, capace di unire a un colpo d'occhio eccezionale una narrazione, un'interazione e un'atmosfera da primi della classe. Ecco perché aver visto da vicino Neva, la prossima fatica dello studio, è stata una delle parti più interessanti della Summer Game Fest.

Anche in questo caso, il fascino della direzione artistica la fa da padrone, con un tratto e un mondo di gioco che risultano subito irresistibili e inconfondibili.

Nel gioco, che sarà strutturato come un'avventura-platform con puzzle in 2D, vestiremo i panni di Alba, che ha un misterioso legame con un cucciolo di lupo dopo che le loro vite sono scosse da un trauma e dall'incontro con quelle che gli autori definiscono come «forze oscure».

Insieme, decidono di mettersi in viaggio in un mondo di decadenza, e la loro relazione prosegue via via che si avanza nel gioco.

Solo unendo le loro forze potranno trovare, in mezzo a tutto questa, la loro nuova casa.

Gli sviluppatori descrivono Neva in questo modo, sul sito ufficiale:

«La storia di Alba e del suo amico lupo, che si avviano insieme in un'avventura in un mondo che sta rapidamente morendo. La loro relazione evolverà via via che impareranno a lavorare insieme, facendo tutto ciò che serve per sopravvivere e costruire una nuova casa».

Neva, che promette su Steam di essere un'avventura piuttosto toccante, non è nemmeno così lontano: arriverà nel corso del 2024 su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

Per tutte le altre novità dalla Summer Game Fest, consultate il nostro hub.