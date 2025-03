Netflix vuole diventare il Netflix dei videogiochi... dichiara Netflix

A volte è davvero surreale leggere, e assistere in generale, alle chiacchiere e dichiarazioni in "aziendalese". Come nel caso del responsabile di Netflix Games che ha dichiarato che Netflix ha intenzione di diventare il Netflix dei videogiochi.

Come sapete, il colosso dello streaming ha lanciato da molto tempo la sua divisione videoludica. Netflix ha investito aprendo studi per potenziare la sezione videogiochi all'interno della piattaforma, i quali non hanno portato a nulla di fatto se non a una marea di licenziamenti e chiusure di team che non avevano ancora prodotto nulla.

Anche le dichiarazioni degli ultimi mesi sono state spesso fuori fuoco e in contraddizione, perché mentre Netflix perde il CEO e la divisione Games sembra essere in caduta libera, l'azienda non ha comunque abbandonato l'idea di promuovere e addirittura produrre videogiochi.

Nel caos generale di Netflix Games arrivano le ultime dichiarazioni del responsabile della divisione, riportate da Venture Beat.

Durante un evento collaterale alla Game Developers Conference, Alain Tascan, presidente della divisione giochi di Netflix, ha ribadito l’obiettivo della compagnia: «Vogliamo intrattenere il mondo».

Netflix è in generale una delle piattaforme più usate al mondo, e in questo senso sembra che la mission aziendale sia stata seguita in pieno. Ma non è finita qui.

Parlando del modo in cui l'azienda può intrattenere gli oltre 700 milioni di utenti che raccoglie, Tascan ha dichiarato:

«Non siamo ancora il Netflix dei giochi, ma è lì che ci stiamo dirigendo. [I videogiochi] Sono il più grande cambiamento nell'intrattenimento degli ultimi 30 anni. Sentiamo che dobbiamo esserci.»

Che dire, dopo aver passato anni a dire che i servizi in abbonamento come Game Pass sono "il Netflix dei videogiochi", ora è la stessa Netflix a voler diventare quello che... sarebbe dovuta essere? Sarà? Potrebbe essere?

In tutto questo gli studi creati non esistono più, non sono ancora usciti giochi proprietari mentre la serie di Devil May Cry sta già creando polemiche. Tutto nella norma.