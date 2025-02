Netflix, dopo le cancellazioni arrivano altri licenziamenti per i videogiochi

Netflix non sa bene che fare con la sua divisione videogiochi, e nel dubbio ha deciso di avviare licenziamenti di massa per Night School Studio.

Gli autori di Oxenfree sono stati colpiti dall'ultima decisione drastica di Netflix relativa alla sua divisione videoludica.

Secondo fonti interne ed ex-dipendenti (tramite Game Developer) dello studio acquisito nel 2021 da Netflix, i tagli sono arrivati come un fulmine a ciel sereno e hanno colto di sorpresa il team.

Come in ogni caso del genere, non c'è ancora una misura chiara dell'entità dei licenziamenti, ma visto l'andazzo generale è lecito pensare che non siano pochissimi.

Questa nuova ondata di tagli si inserisce in un più ampio processo di riorganizzazione del business videoludico della compagnia. Nell’ottobre 2024, Netflix ha infatti chiuso Team Blue, il suo studio interno dedicato ai giochi tripla A, meno di due anni dopo la sua fondazione.

Nel momento in cui scrivo, Netflix ha rifiutato di commentare la notizia, ma le fonti sostengono che i licenziamenti non avranno impatti diretti sui progetti attualmente in sviluppo presso Night School.

Di certo il futuro non sembra roseo, anche considerato che il colosso dello streaming aveva fatto di recente una ulteriore stretta sulla pubblicazione sulla piattaforma, dando una direzione chiara sulle limitazioni agli investimenti nel settore videoludico.

Il catalogo videoludico non è mai stato apprezzatissimo, dagli abbonati. A esclusione di GTA Trilogy, che da solo è in grado di vendere anche sui tostapane, dai dati è emerso che solo l'1% degli abbonati a Netflix hanno scaricato i giochi gratis dalla piattaforma.

Per fortuna ci sono ancora dei prodotti legati ai videogiochi da cui Netflix riesce a trarre delle soddisfazioni. Tra questi ovviamente Arcane, la serie tratta da League of Legends che continua a vincere premi su premi. Ci saranno anche altri show in arrivo, come quello di Gears of War che sembra un po' sparito dalle scene.