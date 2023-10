Netflix avrebbe messo gli occhi su Grand Theft Auto

Sebbene Netflix si sia finora concentrata sui giochi mobile, la compagnia avrebbe intenzione di espandersi con titoli di fascia più alta, tra cui - pare - anche un capitolo di GTA.

Similmente a Xbox Game Pass (a cui potete iscrivervi anche su Amazon) il colosso dello streaming offre infatti novità anche gratuite ai suoi abbonati.

Advertisement

Solo poche ore fa vi abbiamo reso noto che Netflix starebbe intensificando il suo ingresso nel settore dei videogiochi, sfruttando gli studi acquisiti negli ultimi due anni per creare altri titoli basati su film e programmi televisivi popolari, e non solo.

Tra questi, come riportato anche da GamesRadar, ci sarebbe infatti anche un Grand Theft Auto non meglio identificato.

Secondo un articolo del Wall Street Journal, l'azienda sta attualmente «prendendo provvedimenti per espandersi in giochi di fascia alta che possono essere trasmessi in streaming da TV o PC».

Fonti non citate del sito affermano che, come parte di questa mossa, il gigante dello streaming è in trattativa per rilasciare un gioco della serie GTA tramite un accordo di licenza.

Non sappiamo se queste trattative sono relative a un nuovo titolo di GTA o a un capitolo già uscito su altre piattaforme, né è dato sapere se si siano concretizzate o meno.

Quindi, come per tutte le voci di corridoio, fino a quando non avremo una conferma ufficiale dalle parti coinvolte non stappiamo alcuna bottiglia di champagne.

In un'altra parte del rapporto, le fonti affermano anche che Netflix intende rafforzare la sua offerta di giochi nei prossimi mesi con titoli mobile basati sui suoi spettacoli televisivi di successo, tra cui il thriller Squid Game e Mercoledì.

Netflix ha del resto già previsto di rilasciarne nel 2023 fino a 40 titoli, con 16 giochi in sviluppo presso i suoi studi interni e 70 con i suoi partner esterni.

Restando in tema, diversi mesi fa il gigante dello streaming ha lanciato una nuova funzione che consente agli utenti di creare i propri account pubblici personalizzati.