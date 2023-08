PS5 in sconto di 100 euro, al via da oggi la promozione

Dopo l'annuncio dei giorni scorsi, il ritorno della promozione che permette di risparmiare 100 euro sull'acquisto di PS5 è diventato nuovamente realtà a partire da oggi.

In questo momento, infatti, presso i maggiori rivenditori potete acquistare la piattaforme di ultima generazione di casa Sony risparmiando 100 euro sull'abituale costo di listino. Questo significa che potete comprarla spendendo 449,99 euro anziché 549,99 euro per la versione standard con lettore disco incluso – mentre al momento non si registrano tagli di prezzo per PS5 Digital.

L'offerta sarà valida dal 25 agosto al prossimo 7 settembre, come anticipato da Sony stessa, che aveva diffuso la notizia sui suoi canali social nei giorni scorsi.

Se volete cogliere l'occasione, vi segnaliamo i maggiori rivenditori presso cui potete approfittare dell'iniziativa:

Vi ricordiamo che la console di ultima generazione di casa Sony punta fortemente sui videogiochi esclusivi: è necessario avere PS5, insomma, per giocare al massimo titoli come God of War: Ragnarok, ma anche Horizon: Forbidden West, The Last of Us - Part 1 o Ratchet & Clank: Rift Apart.

La console è dotata di un SSD da 825 GB che mira a ridurre al minimo i tempi di caricamento, rispetto alle generazioni precedenti, e include nella scatola un controller DualSense, che rappresenta una delle novità più interessanti di questa nuova gen – grazie all'uso di grilletti adattivi e del feedback aptico per le vibrazioni, che restituisce sensazioni davvero uniche, quando sfruttato a dovere dai titoli con cui vi intratterrete.

La console è dotata di lettore disco, il che significa che potete acquistare i giochi fisici presso i rivenditori, ma volendo potete anche comprarli e scaricarli digitalmente da PlayStation Store, senza nemmeno dover uscire di casa.

Se stavate aspettando una buona occasione per mettervi in casa PS5, dopo la crisi di scorte che ha caratterizzato il lancio, questa può insomma essere quella giusta.