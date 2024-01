Nel caso vi interessi, Star Citizen ora offre un bundle da oltre €50mila

Star Citizen è l'emblema del videogioco eternamente in sviluppo che, da più di dieci anni, sta raccogliendo soldi dai videogiocatori senza aver mai rilasciato formalmente una versione 1.0 dell'ambizioso titolo di esplorazioni e avventure spaziali.

In maniera decisamente diversa da giochi come No Man's Sky (che trovate su Amazon) Chris Roberts e il suo team hanno puntato a un gioco molto più ambizioso, che per questo richiede un lavoro probabilmente interminabile.

Advertisement

Nel tempo il team di sviluppo ha inserito alcune novità all'interno della produzione, tra cui il single player che qualche tempo fa è stato dato ai giocatori dopo una lunga attesa.

Star Citizen si sta aggiornando in ogni caso con una certa costanza, e di fatto ora ci sono tutti i contenuti necessari perché possa essere considerato un gioco quasi completo, volendo. Giusto qualche settimana fa Cloud Imperium ha appena rilasciato l'aggiornamento Star Citizen Alpha 3.22: Wrecks to Riches e ha condiviso le note della patch completa.

In tutto questo Star Citizen non ha smesso di chiedere soldi ai giocatori, stavolta sotto forma di un bundle di astronavi e upgrade.

Stavolta c'è un nuovo bundle, il pacchetto Legatus 2953, che viene venduto ad oltre €50mila.

Precisamente €54,460.80 IVA inclusa per un bundle che, lo specifichiamo, riguarda unicamente dei contenuti digitali da inserire in Star Citizen.

Ecco come viene descritto il bundle pubblicato sul sito ufficiale, che contiene tutte le navi presenti in Star Citizen e una marea di upgrade:

«In vantaggio rispetto a tutte le altre, questa armata definitiva è all'altezza del titolo nobiliare di Legatus Navium. Composta da oltre 175 navi di ogni produttore degno di nota, questa collezione perfetta, comprese tutte le navi rilasciate e concepite fino al 2953, consente a ogni comandante di flotta di forgiare un'eredità duratura, guidando l'umanità verso un futuro migliore. Il fucile Karna “Ascension” sarà disponibile nel gioco nel primo trimestre del 2024.»

In buona sostanza, il pacchetto è una sorta di contenuto pay-to-win che, ad una cifra spropositata, vi permette di partire con un grande vantaggio rispetto agli altri cittadini spaziali.

Il tutto anche in Squadron 42, il nuovo titolo che espande l'universo di Star Citizen ma di cui ancora non si sa granché.