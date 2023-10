Nel caso sopravvivesse, The Last of Us Multiplayer potrebbe essere "enorme"

Stando alle ultime informazioni, sembra che The Last of Us Multiplayer (noto anche con il nome Factions) rischia la cancellazione.

Il nuovo progetto avrebbe dovuto essere molto diverso dai classici giochi Naughty Dog, come The Last of Us Part I (lo trovate in versione PS5).

La notizia della presunta "morte" del progetto ha infatti perplesso i giocatori di tutto il mondo, sebbene al momento manchi una conferma ufficiale.

Vero anche che Jason Schreier di Bloomberg ha detto la sua sulla presunta cancellazione del titolo, lasciando una flebile speranza che il gioco possa farcela.

Ora, come riportato anche da ComicBook, sono emersi online i primi dettagli del nuovo gioco multiplayer ambientato nell'universo di The Last of Us.

Ian Blake, dipendente di Naughty Dog, ha infatti svelato via LinkedIn di aver avuto esperienza nella progettazione e nell'ottimizzazione di ambienti di gioco per un massimo di 40 utenti.

Ciò porta a pensare che, qualora il gioco vedesse la luce, avremo mappe e spazi di gioco molto, molto grandi, se non qualcosa di più simile a un open-world o a una mappa di dimensioni da battle royale.

Potrebbe anche trattarsi di una sorta di hub vero e proprio, come una città in cui gestire rifornimenti, missioni o altro. Tuttavia, la verità dei fatti rimarrà un mistero finché sia Naughty Dog che PlayStation non decideranno di fare chiarezza (ci auguriamo nel più breve tempo possibile).

Dopo aver appreso dei licenziamenti in casa Naughty Dog, sembra che il destino del multiplayer di The Last of Us sia comunque appeso a un filo.

Ricordiamo che un vecchio report sempre di Bloomberg riferiva che il progetto non aveva passato una sorta di revisione interna affidata a Bungie, autori dello sparatutto Destiny, che ora avrebbe un ruolo di di controllo sui giochi live service in sviluppo in casa PlayStation.