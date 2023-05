Nel 2023, PS5 potrebbe raggiungere il traguardo più importante di sempre

PlayStation 5 ha già stabilito il suo momentaneo predominio nel mercato videoludico, ma il 2023 potrebbe segnare un ulteriore milestone con il superamento di PlayStation 4.

E ora che la nuova generazione di PlayStation si acquista facilmente anche su Amazon è un obiettivo anche fattibile.

La vecchia generazione, in compenso, continua ad avere degli assist non indifferenti come l'arrivo di Hogwarts Legacy, che su PS4 e Xbox One è già un successo.

E se PS5 è già la console regina d'Europa, secondo Sony le cose non possono che migliorare nel corso dell'anno.

Sony sembra a dir poco ottimista per il suo hardware, perché le previsioni per il 2023 sono raggianti.

Come riporta IGN US, Sony prevede che le vendite di PlayStation 5 inizieranno addirittura a superare quelle di PS4 entro la fine dell'anno.

Nel corso di una presentazione dei risultati aziendali, l'azienda nipponica ha paragonato le vendite delle due generazioni di console in questa fase del ciclo di vita, un confronto da cui è nata la sua previsione.

PS5 ha venduto più della sua antenata nel suo primo anno sul mercato, ma le vendite sono diminuite a causa della carenza di componenti per via della crisi pandemica, che Sony ha dichiarato terminata solo a gennaio di quest'anno.

Una nuova normalità che ha fatto decisamente bene all'hardware, che ha visto le vendite impennarsi notevolmente.

Per questo Sony è convinta che PS5 dovrebbe iniziare a superare la PS4 in tutte le metriche chiave per l'azienda nel 2023, chiudendo definitivamente in cima entro febbraio 2024.

La console principale va decisamente meglio delle periferiche, quindi. O almeno di PlayStation VR2, che ha avuto un esordio a rilento.

In tutto questo Sony non ha ancora escluso un ulteriore aumento dei prezzi dei suoi videogiochi, con quegli €80 che pesano ancora nelle tasche dei giocatori.