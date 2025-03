Neil Druckmann sul finale di The Last of Us: «Joel aveva ragione»

Il finale di The Last of Us fa ancora oggi discutere fortemente gli appassionati di videogiochi, ma dopo l'uscita della serie TV ha riacceso il dibattito anche tra chi ha seguito le vicende di Ellie e Joel sul piccolo schermo.

Nello specifico viene spesso messa in discussione la scelta conclusiva di Joel, tra chi non si è trovato d'accordo e chi ammette candidamente che non avrebbe agito diversamente.

E oggi sappiamo che in quest'ultima linea di pensiero troviamo anche Neil Druckmann, che ha messo senza mezze misure che, secondo il suo parere, «Joel aveva ragione».

Attenzione: da questo momento seguiranno spoiler sul finale di The Last of Us. Vi consigliamo di interrompere la lettura se non avete ancora completato il gioco o la serie TV.

È decisamente difficile riuscire a prendere posizione sulla scelta di Joel: da un lato è quasi impossibile non riuscire a empatizzare col protagonista, sebbene abbia provocato una strage per salvarle la vita, ma dall'altro Ellie avrebbe potuto davvero portare alla creazione di una cura.

In un'intervista rilasciata a IGN USA, Neil Druckmann ammette fin da subito che tutti quanti noi abbiamo opinioni diverse sulla correttezza della scelta, ma il game director spiega di essere dalla parte di Joel:

«Ritengo che Joel aveva ragione. Se mi trovassi nei suoi panni, vorrei poter essere in grado di fare ciò che lui ha fatto per salvare mia figlia».

Un punto di vista in cui si sono identificati comprensibilmente tantissimi genitori, sebbene si tratti allo stesso tempo di una scelta presa con una freddezza brutale.

Gli fa eco lo sceneggiatore Craig Mazin, che da un lato ritiene che anche lui avrebbe probabilmente preso la stessa scelta, anche gli piacerebbe pensare di no: una doppia moralità che, secondo Mazin, ha reso il finale del primo The Last of Us «provocatorio e meraviglioso» (trovate l'edizione Part I su Amazon, se volete riscoprirlo).

La conclusione del primo capitolo di Naughty Dog continua dunque a far discutere, anche se non è nulla in confronto a "quella scena" che vedremo nel sequel, quando Joel dovrà affrontare le conseguenze delle sue azioni.

Ricordiamo che tra poche settimane sarà disponibile la seconda stagione di The Last of Us, incentrata proprio sugli eventi di Part II: la storia sarà spalmata in più season, ma una volta arrivati alla conclusione non si andrà più avanti.

Non dovrebbe dunque esserci il rischio di correre lo stesso errore di Game of Thrones, quando è stato necessario superare i libri.