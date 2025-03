The Last of Us non ripeterà l'errore di Game of Thrones: «Non lascio nulla in sospeso»

La serie di The Last of Us è sicuramente uno degli show di maggior successo di HBO, ma i produttori sanno benissimo che è importante saperla gestire al meglio in tutte le sue fasi, anche e soprattutto nel finale.

L'ultima cosa che i fan vorrebbero vedere è una situazione simile a quanto accaduto a Game of Thrones, da noi noto come Il Trono di Spade: una serie che ha dovuto per necessità di cose superare quanto narrato nei libri, provocando non poca frustrazione ai telespettatori con uno dei finali più controversi nella storia televisiva moderna.

Neil Druckmann vuole evitare a tutti i costi di ripetere questo errore: durante la premiere della seconda stagione di The Last of Us, IGN USA ha intervistato il game director, chiedendogli se ci fosse l'intenzione di proseguire la storia oltre i videogiochi.

La sua risposta ha messo fine a ogni dubbio, fortunatamente per i fan che temevano potenziali cali di qualità in nome dello share televisivo:

«Non so quanto a lungo continuerò a fare questo o se mi verrà data un'altra opportunità. Quindi non lascio nulla in sospeso. Al momento abbiamo in mente un finale e sarà quello definitivo per questa storia».

Il creatore spiega che la sua filosofia creativa tende sempre a trattare ogni sua opera come fosse l'ultima: è successo anche con i videogiochi stessi e con lo stesso The Last of Us Part 2 (trovate la versione Remastered su Amazon), con tutti i suoi giochi che devono avere una trama autoconclusiva.

Di conseguenza, anche la serie TV sarà trattata allo stesso modo: essendo un adattamento dei videogiochi, Neil Druckmann e Craig Mazin si assicureranno che non lasci spazio a eventuali dubbi, dato che non sappiamo se e come ci sarà la possibilità di proseguirla.

Del resto, lo stesso Druckmann ha recentemente ammesso di non essere così sicuro di voler fare un The Last of Us Part 3, il che significherebbe che la serie TV dovrebbe necessariamente fermarsi, per non commettere il già citato errore di Game of Thrones che superò il materiale originale.

In ogni caso, il direttore creativo ha già ribadito che la Stagione 2 avrà una versione diversa della storia nota agli appassionati dei videogiochi: staremo a vedere quali saranno tutte le novità.