Neil Druckmann è già al lavoro su un altro gioco non annunciato

Nel futuro di Naughty Dog non ci sarà solo la nuova ambiziosa esclusiva Intergalactic, ma anche un secondo videogioco misterioso già in sviluppo e che sarà supervisionato dallo stesso Neil Druckmann.

Già negli scorsi giorni erano uscite voci riguardanti un gioco misterioso che sarebbe in sviluppo da circa 3 anni, anche se attualmente non sappiamo niente riguardo a questo progetto.

A prescindere da quella che sarà la sua vera natura, l'esistenza di questo titolo è stata confermata dallo stesso Neil Druckmann, nel corso di un'intervista rilasciata al podcast Press X to Continue della BBC (via VGC):

«C'è un altro gioco a cui stiamo lavorando in Naughty Dog in cui sarò più in un ruolo di produttore e potrò fare da mentore, guardare quest'altro team, dare dei feedback ed essere il dirigente della stanza. Tutti questi ruoli mi divertono e poter saltare dall'uno all'altro rende il mio lavoro emozionante e sempre innovativo. Non mi annoio mai».

Dai commenti del co-presidente di Naughty Dog si capisce che dovrebbero esserci almeno due game director impegnati in progetti non annunciati, ovvero Shaun Escayg (Uncharted: L'Eredità Perduta) e Anthony Newman (The Last of Us: Parte II).

In questo momento non possiamo ovviamente sapere con certezza quale sia il secondo progetto misterioso: chiaramente gli appassionati sperano nel sequel di uno dei loro franchise di successo, come un sequel di The Last of Us Part II (che trovate invece su Amazon) o magari un ritorno su Uncharted.

In questo momento sembra difficile immaginare a un terzo capitolo di The Last of Us, considerando che lo stesso Druckmann sembrava averne negato l'esistenza — anche se va detto che nelle ultime settimane pare ci sia stato un piccolo ripensamento.

Ad ogni modo, sembra proprio che in Naughty Dog ci sia più di un progetto in arrivo: a questo punto possiamo solo aspettare di avere ulteriori informazioni sul misterioso gioco che arriverà dopo Intergalactic. Vi terremo aggiornati con eventuali novità.