Naughty Dog avrebbe cancellato un single player in sviluppo, ma ci saranno sorprese

Sappiamo poco delle future intenzioni di Naughty Dog effettivamente, e secondo un recente report sembra che almeno uno dei titoli in sviluppo nello studio sia stato cancellato.

Secondo le informazioni trapelate dal giornalista Daniel Ritchman sul suo Patreon a pagamento (tramite Wccftech), lo studio californiano avrebbe cancellato in sordina un gioco single-player non ancora annunciato all'inizio di quest'anno.

Questo progetto era in fase di sviluppo da oltre dodici mesi, avviato dopo l'abbandono del progetto multiplayer di The Last of Us, l'ambizioso progetto che Naughty Dog aveva deciso di interrompere per evitare di trasformarsi in uno studio dedicato ai giochi live-service.

Il progetto single player in questione sarebbe stato diretto da Vinit Agarwal, game designer che aveva già lavorato su titoli di successo come Uncharted 4, Uncharted: L'Eredità Perduta e The Last of Us Part II. Il gioco è stato cancellato quando si trovava ancora nelle fasi iniziali di sviluppo e, in seguito alla cancellazione, Agarwal ha deciso di lasciare Naughty Dog.

Inoltre, sempre secondo le informazioni del giornalista, ci sarebbe un altro titolo non annunciato attualmente in fase di sviluppo presso lo studio. Questo progetto si troverebbe in uno stato più avanzato, essendo iniziato circa tre anni fa. A guidarlo sarebbe Shaun Escayg, figura di spicco rientrata in Naughty Dog nell'aprile 2021 dopo una breve parentesi presso Crystal Dynamics, dove aveva diretto il controverso Marvel's Avengers.

Non è la prima volta che emerge il progetto guidato da Escayg, perché già lo scorso marzo ve ne avevamo parlato, e a questo punto è sempre più probabile che ci sia un fondo di verità in questa storia.

I dettagli su questo misterioso progetto restano ancora avvolti nel riserbo più totale. Considerando i tempi di sviluppo standard per un gioco tripla A, è probabile che dovremo attendere almeno un paio d'anni prima di avere informazioni concrete su questo titolo.

Nel frattemo sappiamo con certezza che le maggiori attenzioni di Naughty Dog sono rivolte verso Intergalactic: The Heretic Prophet, la nuova proprietà intellettuale annunciata durante i The Game Awards 2024 che promette faville.