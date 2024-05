Neil Druckmann di Naughty Dog dice sì alle IA nei videogiochi

Il co-presidente di Naughty Dog, Neil Druckmann, ha svelato il prossimo gioco della società e ha parlato di come l'intelligenza artificiale possa contribuire a plasmare il futuro dello sviluppo dei videogiochi.

Lo sviluppatore di The Last of Us (che trovate su Amazon) sembra infatti avere in cantiere diverse sorprese.

Proprio nelle scorse ore Druckmann ha anticipato che il suo prossimo progetto sarà qualcosa che ridefinirà - pare - il concetto stesso di gaming.

Ora, sempre in un'intervista rilasciata al sito web di Sony (via GameSpot), Druckmann ha parlato in modo ottimistico - come molti altri prima di lui - delle prospettive di come l'IA possa potenzialmente avere un impatto positivo sullo sviluppo dei videogiochi in futuro.

«L'IA rivoluzionerà davvero il modo in cui vengono creati i contenuti, anche se solleva alcune questioni etiche che dobbiamo affrontare», ha dichiarato.

«Grazie a tecnologie come l'IA e alla possibilità di eseguire il motion capture direttamente da casa, stiamo riducendo sia i costi che gli ostacoli tecnici, aprendo la porta a progetti più avventurosi e spingendo i confini della narrazione nei giochi. Questa evoluzione sta davvero consentendo ai creatori di dare vita alle loro visioni senza gli ostacoli tradizionali».

Druckmann ha poi aggiunto: «L'intelligenza artificiale ci permetterà di creare dialoghi e personaggi ricchi di sfumature, ampliando le possibilità creative. Tuttavia, è fondamentale dirigere con precisione questi strumenti per ottenere i risultati desiderati».

Dal canto nostro, speriamo solo che l'IA non impatti troppo sulla qualità "umana", che potrebbe tradursi anche in licenziamenti all'ultimo minuto.

I nuovi giochi di Naughty Dog non sono ancora stati annunciati: molti ritengono che potrebbero esserci sorprese molto presto grazie a un PlayStation Showcase, ma Sony non ha ancora confermato nulla in merito.

Per quanto riguarda la serie HBO dedicata alla serie con Joel ed Ellie, ricordiamo che le riprese di The Last of Us Stagione 2 sono in corso e l'uscita è prevista per il 2025.