Naughty Dog al lavoro su un gioco "segreto" da tre anni?

Naughty Dog, uno degli studi di punta di PlayStation, starebbe lavorando silenziosamente a un progetto misterioso da almeno tre anni, parallelo allo sviluppo già annunciato di Intergalactic: The Heretic Prophet.

La notizia, emersa attraverso fonti vicine allo studio californiano, suggerisce che la software house di The Last of Us (che trovate su Amazon) stia diversificando la propria offerta creativa per esplorare nuove proprietà intellettuali oltre ai suoi franchise storici.

L'informazione proviene dall'insider DanielRPK, che ha condiviso questi dettagli attraverso il suo canale Patreon.

Secondo quanto riportato, il progetto non identificato sarebbe sotto la direzione creativa di Shaun Escayg, figura di spicco nel panorama PlayStation con un curriculum di tutto rispetto. Escayg ha infatti curato titoli come Uncharted: L'Eredità Perduta e The Last of Us Part 1, oltre ad aver lavorato al controverso Marvel's Avengers.

La sua presenza alla guida di questo misterioso progetto potrebbe indicare la volontà di Naughty Dog di intraprendere direzioni narrative innovative.

Un elemento chiave emerso dalle indiscrezioni è che non si tratterebbe di The Last of Us Part 3. Lo studio ha più volte lasciato intendere che un terzo capitolo della saga post-apocalittica potrebbe non vedere mai la luce, nonostante le richieste insistenti da parte della community.

Questa scelta potrebbe riflettere la volontà di Naughty Dog di evitare la saturazione di un brand che ha raggiunto vette qualitative difficilmente superabili.

Le speculazioni sulla natura di questo titolo misterioso si rincorrono, con molti analisti che puntano verso un possibile nuovo capitolo della saga Uncharted. In particolare, voci di corridoio suggeriscono che potrebbe trattarsi di un'avventura con protagonista Cassie Drake, figlia di Nathan Drake e nuova possibile eroina della serie.

I fan dovranno comunque attendere annunci ufficiali per conoscere la vera natura di questo progetto misterioso. Nel frattempo, l'attesa per Intergalactic: The Heretic Prophet continua a crescere, con la promessa di un'esperienza narrativa che potrebbe segnare una nuova era per lo studio californiano e per l'intera lineup di esclusive PlayStation.