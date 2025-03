Intergalactic è già giocabile: «Non abbiamo mostrato nulla»

Naughty Dog ha sorpreso un po' tutti, lo scorso anno, quando ha mostrato in anteprima assoluta il breve trailer di Intergalactic: the Heretic Prophet.

La nuova IP degli autori di The Last of Us ha fatto il suo misterioso esordio e, in modo altrettanto misterioso, ha lasciato i giocatori con il proverbiale pugno di mosche.

Tuttavia Intergalactic è già giocabile, secondo quanto ha rivelato Neil Druckmann ai microfoni di IGN US.

Stando alle parole dell'autore, Intergalactic è già in fase di sviluppo da quattro anni. Se le previsioni di lancio condivise pochi giorni fa da Naughty Dog per il 2027 si riveleranno accurate, il gioco avrà richiesto complessivamente sei anni di lavoro prima di raggiungere il pubblico.

Nonostante la lunga attesa, Druckmann ha assicurato agli appassionati che il gioco è già in uno stato giocabile e, secondo le sue parole, "davvero ottimo".

Non che ci siano dubbi per la solita storia dell'oste a cui chiedere com'è il vino, ma ecco cosa ha detto Druckmann:

«Posso dire che lo stiamo giocando in ufficio ed è incredibile. È davvero buono. Non vedo l'ora di mostrare finalmente il gameplay al mondo, perché quello che abbiamo rivelato è solo la punta dell'iceberg. Il gioco va molto più in profondità.»

Mentre i fan dovranno armarsi di pazienza, le promesse di Naughty Dog sembrano suggerire che l'attesa potrebbe essere ripagata da un'esperienza narrativa e ludica di notevole spessore, che potrebbe segnare un nuovo capitolo nella storia dello studio dopo il successo delle saghe di Uncharted e The Last of Us.

Ambientato in una linea temporale alternativa che diverge dalla nostra negli anni '80, il gioco si svolgerà 2000 anni nel futuro su un pianeta dominato da una religione complessa, sviluppata meticolosamente dal team di scrittura. Del titolo sappiamo che parlerà quindi di fede religione, visto che Neil Druckmann ha recentemente svelato almeno questo sull'attesissimo Intergalactic.