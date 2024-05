MultiVersus, tutto pronto per il rilancio: ecco quando sarà sbloccato

Dopo più di un anno dalla rimozione a sorpresa dagli store, il platform fighter free-to-play MultiVersus è pronto a tornare su console e PC con nuove folli battaglie e modalità da esplorare.

Il ritorno del picchiaduro gratuito vuole avvenire in grande stile: l'attesa è servita a ripensare diverse meccaniche di gioco, come vi abbiamo raccontato nel nostro provato, e presto tutti gli utenti potranno provare con mano le novità pensate da Warner Bros. e Player First Games.

Tra poche ore sarà rinnovata ancora una volta la sfida a Super Smash Bros. Ultimate (che trovate su Amazon), ma ci vorrà un po' di pazienza: il gioco non sarà sbloccato infatti alla canonica mezzanotte del 28 maggio, ma solo gradualmente durante la giornata.

Gli sviluppatori hanno infatti svelato che la modalità manutenzione terminerà ufficialmente alle ore 13 italiane su console, mentre i giocatori PC dovranno attendere fino alle ore 19 italiane.

Non sono chiari i motivi di questa differenza, ma se vorrete giocare il prima possibile vi converrà dirigervi sulle vostre console PlayStation e Xbox.

Subito dopo la fine della manutenzione, le vostre copie di MultiVersus dovrebbero aggiornarsi in automatico o essere nuovamente disponibili per il download, qualora non abbiate giocato alla versione beta.

Ma ciò potrebbe non essere sufficiente per iniziare subito a giocare: gli autori sottolineano di aver intenzione di fare entrare gradualmente gli utenti nei server, al fine di non sovraccaricarli subito.

Ciò avverrà in diverse ondate, che saranno prontamente segnalate sul canale ufficiale di MultiVersus su X: vi consigliamo dunque di verificare gli aggiornamenti al seguente indirizzo.

L'obiettivo è comunque quello di completare tutte le ondate di nuovi giocatori entro la fine della giornata, così da poter ufficialmente dare il via alla nuova versione di MultiVersus.

Se avete già giocato alla precedente versione, basterà ricollegarvi per sbloccare gratuitamente il Season Pass Premium della prima stagione, come piccolo ringraziamento per la fiducia dimostrata.