MultiVersus, il ritorno sarà all'insegna delle novità gratis

Lo sviluppatore di MultiVersus, Player First Games, ha illustrato i nuovi piani di lancio del gioco, compresi i contenuti del pass premium per le battaglie, rivelando anche come funzionerà la monetizzazione.

Quello che da molti è stato definito come il primo concorrente di Super Smash Bros. (i cui ultimi capitoli li trovate su Amazon) sta infatti per "rinascere".

MultiVersus è infatti atteso al varco il prossimo 28 maggio, ragion per cui manca poco.

Ora, dopo che è stato reso noto che due nuovi personaggi sarebbero in arrivo, in un post sul blog Player First Games ha dichiarato che i giocatori che si collegheranno entro l'11 giugno riceveranno gratuitamente il pass premium per la battaglia della Stagione 1.

Come riportato anche da IGN US, questo significa che gli utenti potranno mettere mano anche a personaggi giocabili gratis, come Jason Voorhees di Venerdì 13.

«Abbiamo aumentato il numero di oggetti di alto valore sia nel livello gratuito che in quello premium, aggiungendo più ringout, varianti di personaggi, taunt e valuta», ha dichiarato Player First Games.

È infatti ora possibile guadagnare la valuta premium (Gleamium) attraverso entrambi i livelli, che può essere utilizzata per acquistare vari oggetti di gioco, sia per nuovi personaggi che per risparmiare per il pass battaglia premium della prossima stagione.

Il pass battaglia premium consente anche di guadagnare abbastanza Gleamium per ottenere il successivo pass battaglia premium, come confermato da Player First Games.

Al momento del lancio, il pass di battaglia della Stagione 1 durerà otto settimane e il livello finale del pass sarà ripetibile, in modo da poter continuare a giocare e guadagnare ricompense anche se si raggiunge la fine del pass in anticipo.

Ma non solo: Player First Games ha introdotto nuove valute sostitutive per concentrarsi maggiormente su specifici tipi di ricompensa.

«Tenete presente che la valuta dei combattenti è diversa dai gettoni dei personaggi e non può essere scambiata con gettoni dei personaggi», ha dichiarato lo sviluppatore.

I giocatori possono anche provare nuovi lottatori attraverso la rotazione settimanale dei personaggi gratuiti, che funzionerà come durante l'open beta.

Inoltre, c'è una valuta Prestige che premia i giocatori per tutti gli oggetti e i cosmetici che raccolgono per i loro combattenti preferiti.

«Al momento del lancio, tutti i giocatori che torneranno riceveranno una quantità di valuta Prestige basata sul numero di cosmetici acquisiti durante l'open beta come ricompensa per tutti gli acquisti e gli sblocchi precedenti», ha aggiunto Player First Games.

Ricordiamo che MultiVersus vedrà anche l'ingresso di Joker, doppiato dal leggendario Mark Hamill.