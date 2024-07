MultiVersus sarebbe pronto ad accogliere Harry Potter e... Barbie

Dopo l'acquisizione di Player First Games da parte di Warner Bros, il futuro di MultiVersus sembra un po' più roseo: il publisher ha dimostrato di credere fortemente nel platform fighter free-to-play, concedendo più risorse e supporto al team di sviluppo.

Diventare ufficialmente un team di WB Games dovrebbe consentire agli autori di accedere più facilmente al catalogo della holding, che include tantissimi personaggi iconici tra svariate IP multimediali.

A differenza di quanto accade con Smash Bros. Ultimate (che trovate su Amazon), MultiVersus non ha paura di divergere dai media tradizionali, attingendo dove necessario non solo da cartoni animati, ma anche da film, merchandise e tanto altro ancora.

E dopo l'uscita della Stagione 2, che ha già introdotto Samurai Jack e presto renderà giocabile Beetlejuice, pare che le novità del platform fighter potrebbero diventare ancora più folli.

Come segnalato da VGC, un nuovo datamine ha infatti svelato alcuni potenziali scenari giocabili ancora in lavorazione: uno stage che sembra citare il Quidditch di Harry Potter e un appartamento sulla spiaggia interamente colorato di rosa, chiara citazione a Barbie e al film di successo con Margot Robbie.

Si parlava di possibili citazioni a Harry Potter nel roster di gioco fin dai primissimi leak del gioco, ma sembrava che fossero emersi problemi di licenza che cancellarono ogni piano.

Il datamine lascerebbe immaginare invece che i lavori sarebbero già in corso, se non con l'arrivo del celebre maghetto almeno con una citazione alla sua saga sotto forma di scenario.

Tramite gli stessi leak sono emersi anche nuovi potenziali personaggi giocabili: sono infatti stati condivisi i modelli di Marceline da Adventure Time, le Superchicche dall'omonima serie animata — che sembrerebbero essere un personaggio unico — e Nubia dai fumetti DC.

Ovviamente trattandosi di contenuti in sviluppo ed emersi tramite i file interni di gioco non possiamo che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni, ma se il tutto fosse confermato sarebbe l'ennesima dimostrazione dell'incredibile potenziale di MultiVersus.

Nella nostra recensione vi abbiamo raccontato che il debutto di MultiVersus ha avuto diversi problemi, alcuni dei quali non sono ancora stati risolti, ma abbiamo anche sottolineato che Player First Games sta lavorando duramente giorno dopo giorno per migliorare il suo prodotto, ascoltando costantemente i feedback dei fan.

La versione odierna è decisamente meglio del prodotto rilasciato lo scorso maggio e, con i giusti accorgimenti, queste novità potrebbero portare una nuova ondata di entusiasmo verso quei giocatori che potrebbero scegliere di ridare fiducia al platform fighter.